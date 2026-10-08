El consumo de TV en diferido alcanza los 7 minutos por persona al día en septiembre, el 5% del total, según un estudio

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales, en Madrid (España), a 7 de octubre de 2020. El cese de emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias de la TDT en la Comunidad de Madrid se producirá este miércoles, s - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión en diferido alcanzó los 7 minutos por persona al día en septiembre de 2026, lo que representa el 5% del total del consumo televisivo, según el 'Informe audiencia TV: Diferido', elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue.

La investigación, que registra el consumo no lineal de contenidos televisivos a lo largo de los siete días siguientes a la emisión en directo y el diferido en el mismo día de dicha emisión (vosdal), indica que el consumo en diferido de las temáticas de pago supuso el 10% del total del consumo de pago, frente al 3% en la televisión en abierto.

Asimismo, los espectadores únicos del consumo en diferido en septiembre se situaron en 22,8 millones, con un promedio diario de 4,3 millones.

Según el informe, un total de 1.216.000 espectadores (28%) dedicaron menos de 30 minutos diarios al consumo de televisión en diferido; 1.012.000 (24%), de 30 a 60 minutos; 1.150.000 (27%), de una a dos horas; 479.000 (11%), de dos a tres horas, y 434.000 (10%), más de tres horas.

En cuanto al perfil del consumo, las mujeres representaron el 56%, frente al 44% de los hombres. Por edades, el grupo de 45 a 64 años concentró el 43%; el de 65 a 74 años, el 20%, y el de 25 a 44 años, el 17%.

La emisión más vista en diferido fue 'MasterChef Celebrity Legends', de La 1, del 21 de septiembre, con 418.000 espectadores de audiencia media. El diferido aportó el 42% de la audiencia totalizada de esta emisión.

Finalmente, el visionado en el mismo día de la emisión en directo concentró el 52% del consumo en diferido, mientras que el día siguiente representó el 17%. Así, ambas jornadas reunieron el 69% del total.