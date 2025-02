Continúa el descenso de religiosos en España, con 1.000 menos cada año: "Las incorporaciones no cubren los decesos"

El presidente de la Conferencia de Religiosos dice que "el acoso constante" a la Iglesia "muchas veces produce el efecto contrario"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de religiosos y religiosas en España está descendiendo en unos 900 ó 1.000 al año, según datos de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que señala que las nuevas incorporaciones no son suficientes para cubrir el número de decesos.

"El colectivo de religiosos tiene una media de edad alta (de unos 65 años) y las incorporaciones no cubren los decesos", ha explicado el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la celebración este domingo 2 de febrero de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

Según ha precisado, la tendencia en los últimos años es descendente: hasta diciembre del año pasado había en España un total de 32.531 religiosos y religiosas de vida activa, a los que hay que sumar 7.664 monjes y monjas de clausura y los en torno a 8.000 misioneros en otros continentes.

"La tónica que estamos observando estos años es que el descenso más o menos se mantiene entre 900 y 1.000", ha indicado Díaz Sariego. No obstante, ha crecido el número de novicios que en enero de 2025 son 22 más que a finales de diciembre de 2024, cuando eran 241 (novicios y novicias).

En general, el presidente de CONFER achaca esta caída, en primer lugar a la demografía ya que "los nacimientos han descendido enormemente". "Las familias no tienen hijos o no el número de hijos que antaño, es una realidad que afecta al conjunto de la sociedad", ha apuntado.

En segundo lugar, considera que la vida religiosa está "en un proceso de transformación" y que no es lo mismo la España de los años 50 y 60 del siglo XX cuando hubo "muchas vocaciones por las circunstancias históricas del país" que la España actual. "En España hemos heredado muchas vocaciones fruto de nuestra historia reciente", ha remarcado.

LOS ABUSOS NO AFECTAN SUSTANCIALMENTE AL NÚMERO DE VOCACIONES

Lo que, a su juicio, "no afecta sustancialmente" a las vocaciones son los casos de abusos sexuales en la Iglesia porque cree que al haber "dado la cara", la Iglesia "gana en credibilidad".

"No tenemos datos pero consideramos que no afecta sustancialmente, son situaciones que se lamentan, evidentemente, pero no consideramos que para las cuestiones vocacionales afecte", ha subrayado.

En todo caso, a pesar del descenso en el número de religiosos, Díaz Sariego ha asegurado que lo están viviendo "como una oportunidad para retomar los valores" de la vida religiosa.

"Va a ser una vida religiosa menos numerosa pero no por ello menos evangélica o menos comprometida. Lo estamos viviendo como una oportunidad que las circunstancias nos ofrecen", ha añadido.

Además, sobre el fenómeno de los grupos de música católicos en España el presidente de CONFER ha señalado que están observando "una nueva generación de jóvenes que comienza a valorar los valores evangélicos sin prejuicios y sin dejarse presionar por ideologías contrarias", aunque ha indicado que todavía es "minoritaria".

EL "ACOSO" A LA IGLESIA

A su juicio, este auge puede deberse a que "muchas veces el acoso constante contra una institución produce el efecto contrario", de "personas que son capaces de percibir valores importantes en esa institución que constantemente está acosada".

Así, ha puntualizado que hay personas que ven que la Iglesia, "con sus errores y aciertos" representa "otro tipo de valores y está compuesta por muchas personas que merece la pena preservar, que merece la pena reforzar". "Y entonces produce el efecto contrario, de sumarse positivamente para ayudarla a cambiar aquello que es contraproducente, que es lo que no está muy acorde con el Evangelio", ha afirmado.

Asimismo, Díaz Sariego ha puesto en valor la "fuerza" que está adquiriendo desde hace varios años el movimiento laical. "Hay muchos laicos que se suman a los diferentes carismas religiosos y muchas obras que hasta ahora llevaban los religiosos en colegios, en el ámbito de lo social, en justicia y paz, en el ámbito sanitario y universitario, son laicos comprometidos y lo están llevando con mucha profesionalidad y mucho sentido religioso y eso hace que la vida religiosa adquiera incluso mayor riqueza. El movimiento laical es fuerte en España", ha subrayado.

Sobre las congregaciones que conforman CONFER (un total de 408, el mismo número que hace 10 años), Díaz Sariego ha destacado que están teniendo "unos años de muy buena coordinación" con "consensos amplios" y "mucha ayuda y solidaridad mutua". Además, ha revelado que están haciendo "una reflexión" sobre "cómo presentarse mejor como vida religiosa a la sociedad española resaltado su dimensión misionera y de compromiso".