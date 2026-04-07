Contra el Borrado de Mujeres afea al Gobierno un anuncio de "escasa viabilidad jurídica y parlamentaria" con el aborto

Decenas de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones feministas han exigido "acceso efectivo" al aborto tras aprobar este martes el Consejo de Ministros enviar al Congreso de los Diputados su blindaje en la Constitución.

En este sentido, a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres le "preocupa" que el Ministerio de Igualdad "vuelva a situar el debate en anuncios con escasa viabilidad jurídica y parlamentaria, en lugar de abordar las deficiencias concretas que siguen afectando a miles de mujeres en su acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo".

Asimismo, la organización de mujeres, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que "lo urgente" son el acceso territorial, reforzar la red pública, asegurar la elección de método (quirúrgico o farmacológico), poner fin a los "acosos" en clínicas y establecer "zonas de seguridad" para "un acceso libre y sin presiones al ejercicio del derecho al aborto".

De la misma manera, ha advertido que la propuesta de reforma constitucional "puede suponer una reducción de la protección actual del derecho", al situarlo en el ámbito de la salud (artículo 43 de la Constitución) y no en el de los derechos fundamentales, tal y como ha dicho que ya advirtieron juristas en 2025.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres también ha recalcado que la iniciativa del Ejecutivo "carece de mayoría parlamentaria suficiente", lo que para la organización "significa que es un anuncio sin ninguna capacidad de obtener un resultado real, puesto que no se cuenta con el respaldo necesario y ni siquiera hay una posición unánime entre los socios del Gobierno".

MUJERES JÓVENES: ACCESO EFECTIVO

Por su parte, la Federación de Mujeres Jóvenes ha valorado "positivamente" el debate sobre el blindaje, calificándolo como "un gran avance para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", especialmente en un contexto de "retrocesos".

Sin embargo, la organización ha subrayado que "el principal problema hoy no es solo el blindaje sino si acceso afectivo en condiciones de igualdad".

"Actualmente seguimos dependiendo del territorio donde nacemos para ver si podemos abortar o no, ya sea porque la sanidad publica nos lo impide por los profesionales que se acogen a ser objetores de conciencia o por barreras económicas o geográficas. Por eso reivindicamos que blindar el derecho es importante pero también lo es garantizar el proceso", ha apuntado.

Desde el punto de vista político, ha reconocido que la aprobación de la reforma "no es sencilla en el contexto actual" debido a las mayorías necesarias. "Pero pensamos que se puede llegar a un consenso ya que es un debate relevante para la gran mayoría de la sociedad", ha concluido.

A partir de este momento, la reforma impulsada por el Gobierno seguirá los cauces establecidos, conforme al procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse, por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.