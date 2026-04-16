Convocado el Premio Nacional del Juguete, dotado con 30.000 euros

Convocado el Premio Nacional del Juguete. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado el Premio Nacional del Juguete 2026, dotado con 30.000 euros, con el propósito de "contribuir a la promoción de las industrias culturales y a la promoción y defensa de los derechos y la diversidad de la infancia y la adolescencia".

Las personas o entidades que deseen participar deberán acompañar la solicitud de una memoria justificativa. En la misma, se deberá incluir una explicación de los materiales empleados en la fabricación del juguete o juego, el embalaje y el empaquetado, así como aspectos sobre su creatividad, la promoción de los principios de igualdad y no discriminación, el fomento de valores de inclusión y cultura de la paz, su carácter pedagógico, su adaptabilidad y su accesibilidad.

El plazo para la presentación de candidaturas al galardón estará abierto hasta el próximo 16 de mayo, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).