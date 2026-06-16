Coordinadores de la visita del Papa a España admiten que la agenda fue "excesiva": "Le hemos metido un tute"

El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello, el coordinador nacional de la visita apostólica, Yago de la Cierva, y el coordinador nacional adjunto de la misma, Fernando Giménez Barriocanal - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general adjunto de la visita del Papa León XIV a España y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha admitido que la agenda del Pontífice en el país ha sido "excesiva".

"Creo que le hemos metido un tute al Papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva", ha afirmado en rueda de prensa en la sede de la CEE, donde ha realizado junto con el coordinador nacional de la visita apostólica, Yago de la Cierva, y el presidente de la CEE, Luis Argüello, una valoración del viaje.

El coordinador ha explicado que ha sido necesario coordinarse con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica, las administraciones públicas de distintos niveles y las diócesis implicadas, lo que ha provocado que algunos actos tuvieran que prepararse con plazos ajustados y "problemas de falta de tiempo".

"Es verdad que se han hecho cosas mal y que hemos aprendido de las cosas, pero aún así, gracias a Dios, lo importante que era cómo León XIV ha podido llegar al corazón de tanta gente, creo que ha sido lo positivo", ha recalcado.

En el plano económico, Barriocanal ha indicado que la organización trabaja en la auditoría para determinar el impacto total de la visita apostólica. No obstante, ha avanzado que las estimaciones apuntan a una repercusión económica superior a los 150 millónes de euros, lo estimado antes del viaje por los coordinadores.

Según ha precisado, estudios realizados recientemente por la Comunidad de Madrid cifran en 120 millones de euros el impacto generado únicamente en la región madrileña. "Eso nos hace prever que el impacto total de la visita esté en la línea de lo que dijimos. Dijimos más de 150 millones", ha apuntado.

Barriocanal ha evitado concretar una cifra definitiva y ha asegurado que prefiere esperar al resultado de la auditoría. "No me atrevo a decir si van a ser 170 o 200 millones, eso no lo sé. Prefiero que lo diga la auditoría", ha afirmado. Si bien, ha insistido en que el resultado final estará "muy por encima del esfuerzo que se ha hecho en materia económica".

Respecto al coste del viaje, ha estimado que la visita tendrá un coste final cercano a los 26 millones de euros, ligeramente por encima de los 25 millones presupuestados inicialmente.