Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 30 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) encara su recta final sin mención al abandono de combustibles fósiles en el borrador de decisión general y con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en Madrid, donde comparecerá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, cuya reunión está prevista a partir de las 12.00 horas de este viernes.

Aunque está previsto que la COP31 concluya hoy, las negociaciones podrían prolongarse más allá del cierre previsto. El último borrador, difundido este jueves, suprime el llamamiento explícito a acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, uno de los puntos más destacados de las discusiones de los últimos días.

Otro de los temas sobre la mesa es la financiación para la adaptación: el último borrador elimina la referencia a que su triplicación alcance al menos 120.000 millones de dólares y la petición específica a los países desarrollados de aumentar urgentemente su aportación colectiva para este fin y presentar una hoja de ruta.

La ministra de Clima de Fiyi, Lynda Tabuya, denunció este jueves que las naciones ricas habían cerrado filas para evitar fijar una cuantía en dólares para la financiación de la adaptación en la COP31, según Bloomberg.

En este debate, el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, defendió el miércoles que las negociaciones se centraran en ejecutar los compromisos financieros existentes y facilitar que los recursos llegaran a los países más vulnerables, en lugar de abrir otra discusión sobre "dinero nuevo", que, según afirmó, no sería el resultado de esta cumbre.

Aagesen participará en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde Madrid, adonde ha regresado tras pasar los últimos días en Antalya. Lo hará junto a la ministra portavoz, Elma Saiz, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, según la convocatoria de Moncloa.

Fuentes de Transición Ecológica han indicado que la vicepresidenta "sigue dirigiendo la negociación en la Cumbre con la directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Elena Pita, en Antalya y todo el equipo negociador al completo, trabajando intensamente".