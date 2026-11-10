La COP31 impulsa un compromiso para elevar al 35% el peso de la electricidad en el consumo energético mundial en 2035

Simon Stiell, Murat Kurum y Chris Bowen. - Kubilay Ciftci/UN Climate Change / DPA

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) ha presentado este martes el Compromiso Global de Electrificación '35 para el 35', una iniciativa que busca aumentar del 23% al 35% la cuota de la electricidad en el consumo final de energía mundial para 2035, según ha informado la cuenta de la COP31 en la red social X.

El presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum; el presidente de las negociaciones de la COP31 y ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bowen; y el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, han defendido, en una rueda de prensa conjunta, la necesidad de acelerar la electrificación del transporte, la edificación y la industria con tecnologías eficientes y energías limpias para reducir las emisiones, la contaminación y los costes económicos y sociales.

Kurum ha recalcado que están aunando "voluntad política e inversión" para lograr una energía más fiable, un transporte más limpio y una producción con menores emisiones. Por su parte, Bowen ha advertido de que el mundo no tiene "ninguna posibilidad" de limitar el calentamiento global a 1,5°C a menos que se consiga el nivel propuesto de electrificación. "Llegar al 35% supondrá un esfuerzo enorme, pero es algo que debe hacerse", ha señalado.

En su intervención, Stiell ha hecho un llamamiento a los países para reestructurar sus economías en torno a tecnologías eléctricas eficientes impulsadas por energías limpias. Asimismo, ha destacado los beneficios de reducir la contaminación y los costes para los hogares, las empresas y los presupuestos nacionales.

"Las naciones enfrentan ahora una disyuntiva: electrificación o choque. Reestructurar la economía global para la era de la electricidad, o aceptar el constante castigo del coste de los combustibles fósiles para las familias, las empresas y los presupuestos nacionales. Todos los países pueden beneficiarse de tecnologías eléctricas eficientes, impulsadas por energía limpia, que reducen la contaminación y los costes del hogar. Porque la energía limpia es energía barata", ha recalcado.