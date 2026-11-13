COPE despliega desde este lunes una programación especial por toda España para cubrir las elecciones generales

COPE pone en marcha desde este lunes 16 de noviembre y hasta el domingo 29 una programación especial bajo el lema '29N Examen al Gobierno' para cubrir la campaña y la jornada de las elecciones generales. - COPE

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

COPE pone en marcha desde este lunes 16 de noviembre y hasta el domingo 29 una programación especial bajo el lema '29N Examen al Gobierno' para cubrir la campaña y la jornada de las elecciones generales.

Según ha detallado la emisora en un comunicado, los principales programas de la cadena recorrerán más de 3.000 kilómetros para emitirse desde la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Asturias, Andalucía, Madrid, Extremadura y Castilla y León.

El despliegue incluye los espacios 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera; 'Mediodía COPE', con Pilar García de la Granja; 'La Tarde de COPE', con Pilar Cisneros, y 'La Linterna de COPE', con Ángel Expósito, además de los reportajes 'Informes COPE' sobre economía, empleo, pensiones, España rural, sector agrario, infraestructuras y sanidad.

COPE quiere monitorizar la intención de voto y desde el lunes 16 y hasta el lunes 23, Carlos Herrera y Jorge Bustos activarán en 'Herrera en COPE' el Observatorio electoral en el que de la mano de IMOP ofrecerán datos actualizados. Además, los comunicadores analizarán con Sentisis la conversación que se está produciendo en las redes sociales.

En el ámbito de los debates y entrevistas, la cadena ha anunciado que entrevistará al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; el representante de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, y el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

También ha apuntado que ha trasladado al PSOE, PP, Vox y Frente Amplio la propuesta de celebrar dos debates, uno el martes 17 en 'La Linterna' sobre economía, empleo y pensiones, y otro el miércoles 25 en 'Herrera en COPE' dedicado a la vivienda, a los que se sumará un debate con jóvenes moderado por Alberto Herrera el lunes 23 a las 13.30 horas en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla.

Para fomentar la participación de la audiencia en canales digitales, Jorge Bustos responderá a las preguntas de los ciudadanos en un encuentro digital el viernes 20 de noviembre a las 10.15 horas, mientras que Ángel Expósito hará lo propio en la tarde del viernes 27. Todos estos contenidos tendrán continuidad en la página web 'cope.es' y en los perfiles sociales de la emisora, donde se difundirán piezas exclusivas en vídeo, audio y texto.

El domingo 29 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, Carlos Herrera y Jorge Bustos conducirán el especial de la noche electoral con conexiones en directo desde las sedes de los partidos y el análisis del escrutinio a cargo de Pilar García de la Granja, Alejandro Requeijo, Manuel Mostaza y Andrés Medina, junto a Ángel Expósito, Alberto Herrera y Pilar Cisneros.

La cobertura continuará el lunes 30 desde las 6.00 horas para analizar los resultados y los posibles escenarios de gobernabilidad a través de 'Herrera en COPE', 'Mediodía COPE', 'La Tarde' --con Pilar García Muñiz-- y 'La Linterna'.