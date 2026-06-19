Cruz Roja Española inicia este domingo la temporada de playas, con presencia en 188 puntos del litoral

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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española arranca este domingo y hasta el 15 de septiembre el servicio de playas, con un equipo de más de 1.300 profesionales, que incluye socorristas acuáticos, personal sanitario, de conducción, de embarcaciones y auxiliares, en 188 playas del litoral español, 47 con baño asistido.

Según ha informado Cruz Roja, de los 55 municipios en los que la organización estará presente, 54 son costeros y uno de interior en las aguas continentales de la Comunidad de Madrid. La campaña se lleva a cabo en coordinación con ayuntamientos, servicios de emergencias locales y otros organismos.

Cruz Roja, que pide responsabilidad individual y colectiva, aconseja fijar un punto de encuentro nada más llegar, especialmente cuando se acude con niños, y mantenerles vigilados en todo momento para evitar que se pierdan. También recuerda la necesidad de bañarse únicamente en zonas habilitadas, ya que no todos los ríos o embalses permiten el baño y en algunos está expresamente prohibido por los riesgos que entrañan para la salud.

Además, pide ser conscientes de las propias aptitudes para nadar y evitar adentrarse en exceso si hay dudas, así como respetar siempre las señales y las indicaciones del personal de socorrismo. Si una persona se encuentra mal dentro del agua, recomienda salir de inmediato ante la posibilidad de un malestar digestivo o calambres musculares.

La entidad subraya igualmente la importancia de evitar la exposición solar directa entre las 12.00 y las 16.00 horas y de utilizar protección adecuada, como crema solar o gorra, para prevenir insolaciones. También aconseja prescindir de comidas copiosas y optar por alimentos ligeros y refrescantes para facilitar la digestión durante la jornada de ocio.

Antes de realizar una zambullida, Cruz Roja insta a comprobar que el agua tiene suficiente profundidad para evitar impactos contra el fondo y a verificar que la zona dispone de cobertura telefónica por si fuera necesario avisar a los servicios de emergencia. Asimismo, recomienda acudir acompañado o, en caso de hacerlo en solitario, informar a familiares o amistades de la ubicación.

1.313 RESCATES EL VERANO PASADO

Los equipos de vigilancia y socorrismo de Cruz Roja rescataron el pasado verano a 1.313 personas en apuros mientras se bañaban o practicaban algún deporte náutico, lo que supone cerca de un 18% menos respecto al año anterior.

Según el responsable del servicio de playas de Cruz Roja Española, Miguel Ángel Sánchez Arrocha, "se explica en gran medida gracias a las acciones preventivas del equipo de profesionales de Cruz Roja, que además de vigilar y socorrer, realizan acciones de concienciación y prevención de posibles riesgos para que las personas usuarias disfruten de un baño seguro".

La atención total en las playas durante 2025 ascendió a 32.490 personas, con un equipo de 1.359 profesionales. De las atenciones sanitarias en playas, 497 requirieron traslado a un centro sanitario para recibir atención médica, lo que supone un 32% menos que en la temporada anterior. Además, se realizaron 101 rescates y asistencias a embarcaciones, frente a los 148 de un año antes.

Los equipos de socorristas también participaron en la búsqueda de niños y niñas perdidos en las playas, localizando a 352 menores, frente a los 633 localizados en 2024; realizaron 400.939 avisos para concienciar y prevenir a bañistas ante posibles riesgos; y 11.533 acompañamientos en el baño de personas con diversidad funcional.

En la página web de Cruz Roja se puede consultar el estado de las playas en las que presta servicio. A través de un buscador, se podrá conocer las características, ubicación del personal de salvamento, accesibilidad de las playas y su estado general, lo que permite a las personas usuarias escoger la opción más segura.