CSIF convoca movilizaciones en diferentes sedes de AEMET en defensa de mejores condiciones laborales de la plantilla

Archivo - CSIF convoca movilizaciones en diferentes sedes de España en defensa de unas mejores condiciones laborales de la plantilla de la Aemet. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

La primera tendrá lugar el próximo 12 de febrero en Madrid

SEVILLA/MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el resto de organizaciones representativas en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han convocado varias movilizaciones en defensa de unas mejores condiciones laborales de la plantilla. La primera tendrá lugar frente a la sede en Madrid de los Servicios Centrales de la entidad, el próximo 12 de febrero de 11:00 a 12:00 horas, para reclamar más plantilla y compensación por disponibilidad horaria total, entre otras cuestiones.

Las siguientes movilizaciones se celebrarán el día 17 de febrero, frente a la sede en Valencia y el día 19 en Sevilla, para continuar por otras provincias hasta culminar en una "gran concentración" en Madrid frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), "en el caso de que no se ponga solución al conflicto por parte de la Administración".

No obstante, el próximo lunes, 9 de febrero, los sindicatos han sido convocados a una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la presidenta de AEMET, María José Rallo, para escuchar sus reivindicaciones. En este sentido, CSIF ha emplazado a MITECO y AEMET a que inicien una negociación para "solucionar el conflicto y evitar la adopción de medidas de mayor calado".

Para CSIF, la plantilla actual de AEMET es "insuficiente y no hay previsión de refuerzos". Además, "la media de edad es elevada y la mayoría está bajo régimen de disponibilidad horaria total sin recibir ningún tipo de compensación". De los alrededor de 1.000 trabajadores, "aproximadamente 500 tienen 'horario especial' (jornadas laborales más amplias de las ordinarias por necesidades de servicio que les obligan a estar siempre disponibles)".

En concreto, una jornada laboral del horario especial tiene una duración máxima de 14 horas, pero "la escasez de plantilla les obliga a estar siempre disponible, incluso en sus períodos de descanso, sin ningún tipo de compensación", han asegurado.

En esta línea, CSIF ha exigido a la dirección del organismo el desbloqueo de la negociación del nuevo reglamento de horarios especiales para que incluyan compensaciones "específicas", como horas extra o una retribución adecuada a la "disponibilidad permanente, penosidad real y especificidad técnica". Asimismo, también ha rechazado la limitación del trabajo a distancia que pretende la dirección.

Por último, la organización sindical ha destacado la labor y profesionalidad del personal de AEMET, que se encarga, entre otras funciones, de los avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos adversos que pueden afectar a la seguridad y a la defensa nacional durante todo el año. En concreto, realizan servicios de apoyo a la navegación aérea y marítima y proporcionan información sobre las condiciones meteorológicas y previsiones a la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, aeropuertos y Fuerzas Armadas, entre otros organismos.