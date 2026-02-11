El CSN aprueba la revisión de normas sobre personal en centrales y transporte de combustible

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado este miércoles en su reunión semanal la revisión de tres Instrucciones sobre licencias de personal de operación de centrales nucleares, los requisitos de seguridad relativos a contenedores de almacenamiento de combustible gastado y el control y seguimiento de la fabricación de embalajes para el transporte de material radiactivo.

Estas Instrucciones son normas técnicas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica que tienen carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de aplicación una vez han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con la aprobación de estas tres, el CSN dice haber llevado a cabo "un avance significativo que refuerza la función reguladora de la institución y contribuye al adecuado cumplimiento de su misión".

La primera Instrucción, la que trata sobre licencias de personal de operación de centrales nucleares, se ha revisado para integrar la experiencia acumulada desde 2019, sobre todo en lo que tiene que ver con la supervisión de alteraciones del núcleo y el manejo de combustible, con énfasis en la carga de contenedores.

Asimismo, se han incorporado a la norma mejoras para el tratamiento de los periodos de inactividad del personal con licencia que contribuyen a su protección social, con lo que "se alinea con los principios recogidos en la Ley de Igualdad". De igual manera, asegura la plena adaptación del texto al nuevo Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

La segunda busca establecer los requisitos de seguridad relativos a contenedores de almacenamiento de combustible gastado. Con su revisión, el CSN ha actualizado de forma integral la norma vigente desde 2009 para adaptarla al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, a la experiencia adquirida y a la normativa internacional más reciente.

De acuerdo con el organismo regulador, esta revisión consigue "mayor seguridad y coherencia técnica" y una homogeneización con la normativa europea e internacional. A su vez, también mejora la seguridad jurídica y claridad para titulares y usuarios y refuerza la supervisión y eficiencia reguladora.

La tercera, la destinada al control y seguimiento de la fabricación de embalajes para el transporte de material radiactivo, actualiza integralmente la instrucción aprobada en 2015 para adecuarla a los cambios normativos recientes, a la experiencia acumulada en fabricación y supervisión, y a los nuevos requisitos internacionales establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Al margen de ello, el Pleno del CSN también ha informado favorablemente la solicitud presentada por el titular de la central nuclear Trillo sobre la modificación de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) relativa a la sustitución de una señal de temperatura de rango estrecho a la entrada a la vasija del reactor, cambio que se hace "en coherencia" con la implantación de una modificación de diseño para mejorar la fiabilidad de la medida de la temperatura de entrada a la vasija del reactor.

Asimismo, también ha informado favorablemente dos solicitudes presentadas por Enresa: una sobre una nueva revisión del Plan de Emergencia Interior (PEI) de la central nuclear en fase de desmantelamiento y clausura José Cabrera (Guadalajara) y otra sobre la revisión del PEI de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), en fase 1 de desmantelamiento.

En el primer caso, el objeto de la solicitud ha sido incluir en el PEI la adaptación de las figuras responsables de las funciones de emergencia diferenciándolas de las jefaturas de servicio, así como otros ajustes en las figuras responsables del Plan y un cambio en la frecuencia de los simulacros de emergencia, que han pasado de anuales a bienales.

En el segundo, el objetivo es adaptar el PEI a la nueva normativa vigente, incluir modificaciones en la organización y dependencias orgánicas de sus puestos, así como en las acciones y medidas de respuesta ante emergencias.