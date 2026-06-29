CSN pide "anticipar y adaptarse" ante los nuevos retos de la seguridad nuclear como pandemias o fenómenos climáticos. - DEAN CALMA / CSN

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha señalado que el ecosistema de seguridad nuclear "fue concebido como un sistema de ingeniería basado en la previsibilidad". Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que esto "ya no es suficiente" debido a retos "como pandemias, fenómenos climáticos extremos, apagones generalizados o interrupciones en las cadenas de suministro".

Dado que el entorno en el que las instalaciones operan en la actualidad "ha cambiado", opina que hay que "adaptarse", avanzando hacia formas de trabajo "más transversales y desarrollando la capacidad de anticipar, aprender y adaptarnos de manera continua". Para él, la complejidad "no debe verse como sinónimo de complicación, sino como una posibilidad de anticipación y adaptación".

Así se ha expresado en la intervención de apertura en el marco de la Conferencia Internacional sobre asuntos clave en la seguridad de las instalaciones nucleares (TIC, por sus siglas en inglés), que la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena (Austria) hasta el próximo viernes.

El evento, que gira en torno al lema 'Aprender del pasado para acelerar el futuro', tiene como hilo conductor el análisis de cómo las experiencias acumuladas en décadas de energía nuclear pueden aplicarse para mejorar tanto las instalaciones ya en operación como los diseños más modernos.

Durante el mismo evento, el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, ha insistido en que la experiencia del sector "no basta con acumularla, sino que hay que aprovecharla mejor", convirtiendo el conocimiento del pasado en una herramienta activa para mejorar el presente y el futuro.

En esa misma línea, ha señalado que los enfoques de seguridad deben adaptarse a las nuevas tecnologías y realidades, "sin bajar el listón". Además, Grossi ha apelado a la comunidad internacional al afirmar que "ha llegado el momento de poner en práctica la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear y que no se reduzca únicamente una cuestión de buena voluntad".

A su vez, ha aludido a la impronta de Lentijo en el organismo durante su etapa como director general adjunto de la Agencia entre 2015 y 2021, reconociendo "su contribución y prestigio internacional".