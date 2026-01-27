El CSN prevé emitir este verano su informe sobre la posible prórroga de la central nuclear de Almaraz

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo. - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) prevé emitir a lo largo de este verano el informe preceptivo sobre la solicitud de modificación de la autorización de explotación de Almaraz I y II hasta 2030, según ha señalado este martes en un encuentro informativo el presidente del organismo regulador, Juan Carlos Lentijo.

"Nuestra idea es que a lo largo del año vamos a emitir nuestro informe preceptivo sobre la solicitud de modificación de la autorización de explotación de Almaraz I y II (...) Las áreas evaluadoras están trabajando ya en ello", ha avanzado.

En el caso de que la información solicitada al titular de Almaraz sea "correcta" y el CSN no identifica "puntos que requieran análisis más profundos", Lentijo estima que el CSN podría emitir el informe "en el entorno del verano".

Eso sí, para poder cumplir este calendario es "clave" que el titular de Almaraz envíe la documentación solicitada por el organismo regulador en noviembre en su Instrucción Técnica Complementaria (ITC), algo que el titular debe hacer antes del 18 de febrero, según recoge el propio CSN en su página web.

Tal y como refleja la normativa de seguridad nuclear, el informe sobre la solicitud de prórroga de la central extremeña será preceptivo y además vinculante, tanto si tienen carácter negativo o denegatorio de una concesión como si son positivos y establecen una serie de condiciones para permitir que la central siga operando.

En la actualidad, el calendario nuclear recoge que Almaraz I cerrará el 1 de noviembre de 2027. Un año antes (es decir, el 1 de noviembre de 2026) el titular tiene que comunicar su intención de cesar la actividad en la central, cese sobre el que el CSN tiene que emitir, a su vez, un informe preceptivo, tal y como marca la normativa de seguridad nuclear.

Ante este situación, Lentijo apunta a tres posibilidades: la primera, que Almaraz obtenga la autorización de ampliación de explotación; la segunda, que no la obtenga; y la tercera, que la obtenga pasado el 1 de noviembre de este año.

En los dos últimos casos --que Almaraz no reciba la autorización para seguir activa o que la obtenga pero pasado el 1 de noviembre--, el CSN retomará la elaboración del informe preceptivo sobre el cese de la central extremeña pasada esa fecha, sobre el que ya solicitó información al titular. "Tendríamos problemas para evaluarla si no disponemos de al menos de ese año", ha reconocido.

El plazo del CSN para emitir un informe sobre la prórroga de la vida de una central es de al menos "dos meses" antes de su fecha de cierre --en el caso de Almaraz, septiembre de 2027--. Lentijo estima que el informe sobre la central extremeña podría ser más "ágil" ya que se está hablando de "un plazo muy pequeño", es decir, una ampliación de dos y tres años --de 2027 y 2028 a 2030-- y no de diez.

"Vamos a confirmar que los diferentes programas que ya se evaluaron en su día (...) pueden demostrar que para el plazo concreto adicional son suficientemente solventes", ha especificado.

IMPACTO DE UNA POSIBLE PRÓRROGA: "NO ES DESDEÑABLE"

En lo referente al debate político en torno a Almaraz y al cierre nuclear, el presidente del CSN ha querido recalcar que el organismo regulador es "impermeable" y que "no tiene nada que ver con el mercado eléctrico". "Estamos protegidos por una independencia legal y de facto como para poder hacer nuestro trabajo absoluta y exclusivamente centrada en nuestra competencia la seguridad nuclear y en la protección radiológica", ha subrayado.

Aún así, ha reconocido que el impacto de una posible prórroga de Almaraz en el calendario de cierre "no es desdeñable", en el sentido de que podría hacer que varios ceses de actividad de centrales se solaparan en el tiempo. "(Es algo) que tendrá que valorar Enresa y si no hay nada nuevo efectivamente tendrá que acometer esos desmantelamientos de forma simultanea", ha indicado.

De un modo u otro, el CSN estaría "preparado", ya que solicita "con tiempo" la documentación necesaria para evaluar el cese de explotación y el desmantelamiento de la central.