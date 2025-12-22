La cuarta tabla del Sorteo de Navidad 2025 deja el 'Gordo' y dos quintos premios

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan el primer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cuarta tabla del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado el premio 'Gordo', dotado con 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo), que ha sido para el 79.432; y dos quintos, premiados con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo), para el 23.112 y 60.649.

La tabla ha comenzado a las 10:40 horas y apenas unos segundos después, las niñas de San Ildefonso Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han tapado el alambre con la mano indicando que había salido premio, el primer quinto, para el 23.112. Por su parte, Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo han extraído las bolas.

Apenas cuatro minutos después, a las 10:44 horas, en el cuarto alambre de esta cuarta tabla, las pequeñas volvían a cantar premio, esta vez, el 'Gordo', para el 79.432. Entre miradas cómplices y sonrisas, Alba Yadira e Italy Andrea se han dirigido a la mesa de presidencia para mostrar las bolas agraciadas y han recibido un fuerte aplauso del público. Además, a las 11:00 horas, han cantado otro quinto premio, que ha sido para el 60.649.

La tabla ha transcurrido sin apenas incidentes, con alguna bola rodando por la moqueta y mucha alegría al cantar los números así como en el patio de butacas, donde un espectador ha celebrado que le había tocado uno de los premios.