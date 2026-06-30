Cuatro de cada cinco influencers no identifica correctamente su contenido comercial, según un análisis internacional

Archivo - Una joven se hace una fotografía con su teléfono móvil - Niklas Graeber/dpa - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un análisis internacional sobre la actividad de los influencers ha detectado que cuatro de cada cinco de ellos no identifica de manera correcta el carácter comercial del contenido que publican.

Este estudio, en el que ha participado el Ministerio de Consumo junto a otros 20 países, ha sido realizado por la Red de cumplimiento normativo y protección de los consumidores (ICPEN) con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la normativa de consumo en el hábitat digital.

El barrido ha monitorizado la actividad tanto de influencers tradicionales como de personajes sintéticos de apariencia humana creados mediante inteligencia artificial (IA), analizando aspectos como la transparencia, la identificación de contenido comercial o la disponibilidad de información sobre las personas responsables de los perfiles y las cuentas en redes sociales.

En concreto, se han analizado un total de 228 influencers de todo el mundo, 85% de personas reales y 15% de personajes sintéticos creados por IA.

SOLO 1 DE CADA 5 ES IDENTIFICA EL CONTENIDO COMERCIAL

La investigación evidencia que, aunque el 92% de las cuentas de influencers analizadas publican contenido comercial, solo una de cada cinco identifica de manera consistente el carácter comercial del contenido publicado.

Además, en muchas ocasiones esta identificación no resulta clara ni visible, pudiendo resultar desapercibida para la persona consumidora.

Otro dato que arroja la investigación es que el 65% de las cuentas de personajes virtuales creados a través de IA atribuyen experiencias humanas a personajes que son virtuales. Y el 44% de estos influencers virtuales analizados no identifica correctamente a la persona física o jurídica que hay detrás de la cuenta o el perfil, dificultando la transparencia y la trazabilidad.

CONSUMO INSTA A REFORZAR LA TRANSPARENCIA EN EL ENTORNO DIGITAL

Según señala el Ministerio de Consumo en una nota de prensa, estos resultados ponen de manifiesto la importancia de "reforzar la transparencia en el entorno digital para garantizar que las personas consumidoras dispongan de información suficiente y veraz antes de adoptar decisiones de compra".

Para esta investigación, la Dirección General de Consumo ha utilizado una nueva herramienta proporcionada por la Comisión Europea. Asimismo, está implementando nuevas herramientas basadas en la IA y que permiten monitorizar la publicidad por parte de influencers.

Estas herramientas no solo analizan la acción de las personas creadoras de contenido, sino también el cumplimiento de las normativas aplicables tanto por las marcas, como por los agentes intermediarios, "siendo ambos responsables ya que establecen las condiciones de desarrollo de la actividad publicitaria", ha agregado.

En este sentido, Consumo afirma que "continuará reforzando la aplicación y supervisión de la legislación vigente para garantizar que en los entornos digitales se respeten los principios y normas de protección a las personas consumidoras", una postura que España defiende de cara a la futura Ley de Equidad Digital.