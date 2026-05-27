Cuatro de cada diez personas LGTBIQ+ se plantea dejar su empleo tras ver prácticas discriminatorias, según un estudio

Participantes en la presentación del estudio Diversity al Work 2026 - MANPOWERGROUP

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez personas LGTBIQ+ han dejado o se han planteado dejar su empleo tras ser testigos de prácticas discriminatorias. Así lo pone de relieve la cuarta edición del estudio Diversity at Work 2026, impulsado por ManpowerGroup con la aportación de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI)..

Los resultados de esta edición del estudio evidencian el impacto de la diversidad en el desempeño empresarial. Así, siete de cada diez personas consideran que los entornos diversos son más innovadores y productivos, una opinión que se refuerza entre quienes ocupan posiciones de liderazgo, donde supera los nueve de cada diez.

En el plano individual, el 53% de las personas LGTBIQ+ afirma ser más productiva tras visibilizar su identidad en el trabajo, lo que refuerza la relación entre inclusión, autenticidad y rendimiento profesional.

Al mismo tiempo, la percepción de seguridad y apoyo muestra avances y el 63% de las personas considera que su empresa es un lugar seguro para el colectivo LGTBIQ+ frente al 57% registrado en 2025, y la valoración media de apertura de las empresas al colectivo alcanza un 4,3 sobre 5, mejorando de forma sensible respecto al ejercicio anterior (3,9 sobre 5).

Este contexto de mayor confianza se refleja también en que el 65% de las personas LGTBIQ+ comparte su identidad de género u orientación sexual en su entorno laboral más cercano, si bien el dato sugiere que la visibilidad aún no es plenamente universal.

Sin embargo, estos avances conviven con brechas relevantes. Solo el 38% de las personas de la organización percibe que su empresa apoya públicamente al colectivo LGTBIQ+, un dato que ha descendido respecto a 2024 cuando alcanzaba el 49%. Los autores del estudio destacan que esta llega tras un periodo de "especial tensión" para estas políticas "tras un 2025 marcado por un retroceso en la visibilidad pública de las políticas de diversidad".

Los datos de esta edición apuntan a una recuperación progresiva de la percepción de avance, aunque todavía "frágil y desigual". Tras el mínimo registrado en 2025 (23%), la percepción sobre el avance de la inclusión del colectivo se sitúa actualmente en el 45%.

Este repunte supone una recuperación, aunque no alcanza los niveles de 2024, cuando el indicador se situaba en el 53%. La evolución observada refleja una tendencia de mejora progresiva, pero también pone de manifiesto la fragilidad de los avances cuando el contexto se vuelve adverso.

En este contexto de recuperación de la percepción, las empresas refuerzan su compromiso con la diversidad y la inclusión, impulsadas no solo por el marco normativo, sino también por la constatación de su impacto positivo en el compromiso profesional y en los resultados organizativos.

De media, las políticas de diversidad obtienen una valoración de 3,97 sobre 5 en su influencia sobre el nivel de compromiso del conjunto de las personas profesionales. Este impacto es aún mayor entre las personas del colectivo LGTBIQ+ con una puntuación de 4,1, y alcanza su nivel máximo entre los perfiles de Recursos Humanos, con un 4,5 sobre 5.

"En un contexto de desajuste de talento como el actual, las empresas ya no pueden permitirse dejar a nadie fuera y la diversidad debe ser una bandera clara, porque es una palanca decisiva para acceder a todo el talento disponible, impulsar la innovación y fortalecer la competitividad", ha explicado Vicenç Álvaro, director de Marketing y responsable de la Estrategia de Candidato de ManpowerGroup España.

Por su parte, Óscar Muñoz, codirector general de REDI, ha destacado el liderazgo de España en esta materia , fruto de una evolución normativa y social sostenida, pero, según ha afirmado, "este liderazgo convive con un contexto global profundamente desigual y con riesgo de retrocesos". Se considera, además, que persisten brechas y riesgos de desigualdad en ámbitos clave como los procesos de selección y el desarrollo profesional.

El encargado de clausurar el acto ha sido Julio del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBIQ+ que ha detacado el "ánimo muy positivo en la sociedad", aunque ha admitido qud "el colectivo aún no está totalmente integrado en las empresas".

"Tenemos la suerte de que España ha sido reconocida recientemente como el mejor país europeo en cuanto a los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+, y esto es gracias a todas las personas que día a día se implican con el colectivo en su vida personal, sus puestos de trabajo y a través de un diálogo social", ha concluido.