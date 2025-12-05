La cúpula de la Conferencia Episcopal Española recibe al nuevo nuncio del Papa en España, Piero Pioppo

El presidente de la CEE, Luis Argüello, el vicepresidente de la CEE, José Cobo, y el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, con el nuncio Piero Pioppo. - CEE

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha recibido este viernes 5 de diciembre al nuevo Nuncio Apostólico del Papa en España, Piero Pioppo, según ha informado la CEE.

En concreto, han dado la bienvenida al nuevo nuncio de Su Santidad en España el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el vicepresidente de la CEE y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán.

El italiano Piero Pioppo sustituye en el cargo al filipino Bernardito Auza, que dejó España el pasado mes de mayo, tras más de cinco años como nuncio, para ocupar su nuevo puesto como representante de la Santa Sede ante la Unión Europea.

Pioppo tiene 65 años, es de Savona (Italia) y fue ordenado sacerdote en 1985, a los 24 años. Incardinado en la diócesis de Acqui Terme, es doctor en Teología Dogmática y entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede en 1993, prestando sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas de Corea, Chile y en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, según informa la Nunciatura.

En julio de 2006 fue nombrado prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR) y en enero de 2010, nuncio apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial, así como arzobispo titular de Torcello, recibiendo la ordenación episcopal el 18 de marzo de 2010.

En septiembre de 2017 fue nombrado nuncio apostólico en Indonesia y medio año después, en marzo de 2018, nuncio apostólico ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Además, habla italiano, francés, inglés y español.