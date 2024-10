Cynthia Hudson, de CNN en Español: "Lo más importante es informar. La información por delante de todo"

Estrena en España su canal 24 horas a través de Rakuten TV y Samsung TV Plus, y próximamente en LG Channels

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Lo más importante es informar. La información por delante de todo". Así lo argumenta la vicepresidenta y directora gerente de CNN en Español, Cynthia Hudson, con motivo del lanzamiento de su canal 24 horas vía 'streaming' en España.

Hudson atiende a Europa Press en la terraza de un céntrico hotel de Madrid, donde ha presentado el nuevo canal, "el mismo que se ve en toda América Latina y en Estados Unidos" y ya está disponible en España a través de Rakuten TV y Samsung TV Plus, y próximamente en LG Channels.

La vicepresidenta y directora gerente de CNN en Español indica que el canal ofrece información de ámbito internacional y asegura que "a la gente que le interesa el mundo de las noticias no le importa si la persona tiene un acento u otro con tal de que la información sea correcta, verídica, que tenga fact-checking (verificación de hechos), que sea periodismo serio".

Sobre porqué se decidieron a poner en marcha el proyecto en España, Cynthia Hudson explica que "después de lo que había sido CNN+", llevaban "muchos años intentando volver". CNN+ fue un canal de televisión abierta en español que emitía noticias, entre 1999 y 2010, un "proyecto más local" que se creo con "un concepto más de España", en palabras de Hudson, que subraya que CNN en Español "siempre ha sido un servicio de las noticias de CNN, de todas las partes del mundo, en el idioma español".

"Es una cuestión de idioma, no tanto de país. Lo que nos une es el español y, a la vez, las raíces comunes que compartimos. Cada día más, nos une la realidad política, económica y social. Cada día nos une más nuestra realidad de supervivencia, la oportunidad, porque a la larga es una oportunidad", argumenta la creadora del canal Cosmopolitan. La idea, según avanza, es producir programas en toda España y "traer caras no sólo de España a las Américas, sino de las Américas a España".

En este escenario, Cynthia Hudson reconoce que el proceso para desembarcar en España ha sido bastante sencillo, dado que CNN siempre ha estado "por delante en la parte tecnológica". "El mundo cada día se achica más, precisamente porque todos tenemos acceso a nuestro teléfono" y "todo es digital", afirma la directora gerente de CNN en Español, que rememora cómo hace 15 años trató de venir a España "inmediatamente" y en esa época era "más complicado" y "difícil" porque había que buscar satélite y la distribución era "carísima".

EL ADN Y EL IDIOMA COMÚN

Con motivo del lanzamiento, CNN en Español ha producido en Madrid dos de sus emblemáticos programas: 'Café CNN', con Alejandra Oraa y 'Conclusiones', con Fernando del Rincón. Ambos han conversado con Europa Press con motivo del estreno del canal 24 horas vía 'streaming' en España, que ofrece entretenimiento, deportes, salud, estilo de vida, 'fintech', documentales, entrevistas y análisis sobre la programación insignia de la cadena dirigido por sus galardonados periodistas.

Alejandra Oraa, conductora del matinal 'Café CNN', dedicó el espacio grabado en Madrid a "la importancia de la presencia latinoamericana en la economía y su la influencia, hoy en día, en Madrid y en toda España". "Los latinoamericanos y los españoles cada día tenemos muchísimas más cosas en común, además de nuestro ADN, obviamente, además del idioma", asegura a Europa Press Oraa, quien ha vivido la llegada al país "de una manera muy natural", porque "todas las mañanas" despierta con España por tener un programa matutino.

"Los españoles son mi punto de referencia en cuanto a las noticias se refiere y trabajo con muchísimos españoles en el programa en vivo", asegura la periodista, quien apostilla: "Para mí, es como estar en casa o en el lugar donde yo me siento a leer todos los días las noticias".

La presentadora llama la atención sobre la desinformación, un problema que le "preocupa mucho" y ante el cual los periodistas tienen "el papel más complicado", y sobre "la hiperinformación" que dan los teléfonos digitales. "Lamentablemente, hoy en día, cualquier persona con más de 300.000 seguidores o quizás muchísimos menos puede decir que es un periodista, que a veces tiene incluso mayor tráfico de audiencia que un programa", apunta Alejandra Oraa, que avisa de que estas personas "no pasan por ningún tipo de filtro".

De este modo, Oraa cree que los medios necesitan "entender cómo llegar a la audiencia de la misma manera que lo hacen estos mismos 'influencers'" y explica que en su cadena a veces tardan más en ofrecer una información porque pasan "muchos filtros".

"Cuando algo ya sale en vivo y confirmado es que se confirmó, se volvió a confirmar y se volvió a confirmar. Tenemos que pasar aproximadamente de tres a cinco filtros para que algo pueda salir en vivo", detalla la periodista, que confiesa que le encantaría entrevistar al expresidente de Estados Unidos Barack Obama, no solo por la parte política, sino por su "transición como productor ejecutivo", como "humanista".

"MUERO POR ENTREVISTAR A RAFA NADAL"

"Muero por entrevistar a Rafa Nadal", asegura a Europa Press por su parte Fernando del Rincón, quien argumenta: "Hablo tanto de política, y con tantos políticos, que en lo que menos pienso es en un político". "Juego tenis de toda la vida. Soy su superfan y ahora que se retiró eso me ha partido el corazón. Así que lejos de la política, que es lo que hago todos los días, y llevo años, décadas haciéndolo, me gustaría un respiro de aire fresco y poder entrevistar a mi querido Rafita. Me encanta", contesta con entusiasmo.

Del Rincón conduce el programa 'Conclusiones', sobre actualidad política. El especial grabado en España tuvo como invitados al líder de Vox, Santiago Abascal; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; y al expresidente del Gobierno José María Aznar. "Mis entrevistas son muy particulares. No soy incisivo, soy demasiado incisivo y muy frontal. Es difícil que los políticos anden por las ramas respondiendo", destaca de su manera de trabajar y que ya pueden ver las audiencias de España.

La cadena de noticias CNN en Español es responsable de varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana en todo el mundo. Llega a 62 millones de hogares con CNN en Español 24 horas de noticias por cable para Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica y el Caribe, CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, podcasts, las 5 Cosas informativas, y CNN en Español en X, Facebook e Instagram, YouTube, los canales de Whatsapp, Tik Tok y Threads. La marca brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanohablantes en las Américas. Es una división de Warner Bros. Discovery.