Daniela está hoy con Bad Bunny y mañana en la misa de Cibeles con León XIV: "Hay tiempo para las dos cosas"

Asistentes al concierto de Bad Bunny este sábado 6 de junio - EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Daniela Martínez, de 27 años, es una de las asistentes al quinto concierto que Bad Bunny va a ofrecer en Madrid y que precisamente este sábado coincide con la Vigilia con los jóvenes que protagonizará León XIV en la Plaza de Lima en su visita a la capital.

"Hay tiempo para las dos cosas", ha dicho Martínez en declaraciones a Europa Press horas antes del concierto del puertorriqueño en el Riyadh Air Metropolitano.

La joven ha venido al concierto con su grupo de amigas y aunque hoy tiene cita con Bad Bunny, ha asegurado que mañana tiene ya tiene su 'QR' para asistir a la Santa Misa de este domingo en la Plaza de Cibeles.

La joven es maestra de infantil en un colegio de Madrid, su ciudad natal, al igual que las tres amigas con las que ha venido. "Me registré para la misa en cuanto pude porque sabía que hoy, con el concierto, iba a ser imposible llegar a las dos cosas", ha explicado

Asimismo, ante las declaraciones del Pontífice, que esta mañana ha bromeado sobre que su visita a Madrid coincida con los conciertos que está dando Bad Bunny en el Metropolitano, asegurando que también habrá muchos jóvenes que van a ir a ver al Papa, Martínez ha deseado que sean muchos los que vayan a las dos citas.