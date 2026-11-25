Plato A de Madrid Content City - EUROPA PRESS

TRES CANTOS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio tras las elecciones generales del 29 de noviembre durará casi dos horas y los aspirantes contarán con un atril como mesa de apoyo, en un encuentro que abrirá la representante de Frente Amplio, Ada Colau, y cerrará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los vicepresidentes de la Academia de Televisión José María Irisarri y Beatriz Maesso, junto a Jesús Lozano, director de realización y miembro de la Junta Directiva de la entidad han desgranado este miércoles los detalles del último gran encuentro televisado antes de los comicios del domingo en una rueda de prensa en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos).

Este jueves Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) confrontarán ideas y programas, a partir de las 22.00 horas y hasta las 00.00 horas aproximadamente, en una cita organizada por la Academia de Televisión.

El director de realización ha explicado que "todo se va a producir" como el pasado jueves, con "el mismo esquema" del 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo, según ha añadido Irisarri.

El primero en llegar al recinto en torno a las 20.20 horas será Santiago Abascal y en cadencias de 10 minutos lo harán Feijóo, Ada Colau y Pedro Sánchez, en último lugar. "Todo se ha decidido por sorteo", ha señalado Lozano.

Entre las 21.30 y las 21.40 horas se producirán los posados para los medios gráficos con los candidatos y la presidenta de la Academia en el fotocall. Después se colocarán en cuatro atriles de color blanco situados enfrente del de la moderadora. De izquierda a derecha, aparecerán en pantalla Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

Los dirigentes políticos, que no podrán utilizar dispositivos electrónicos, contarán con una intervención inicial de valoración de la legislatura de un minuto y medio de duración, en el siguiente orden: Ada Colau, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

MINUTO DE ORO

En el caso del 'minuto de oro' para poner punto final al debate, será Pedro Sánchez el que empiece. Le seguirán Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo. Finalmente, la presidenta de la Academia despedirá el evento, que valorará después un portavoz elegido por cada partido en una intervención de minuto y medio, sin preguntas.

Los bloques temáticos del debate serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior.

Cada bloque durará 20 minutos y cada candidato dispondrá de cinco minutos, tiempos que controlarán árbitros de la Federación Española de Baloncesto. Habrá dos pausas publicitarias de tres minutos cada una después del segundo y cuarto bloque, momentos en que los aspirantes podrán hablar con un asesor previamente acreditado y sin dispositivos electrónicos.

Beatriz Maesso ha apuntado que han confirmado que emitirán el debate en directo RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima y cadenas de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura, Castilla y León Televisión, y CNN de Portugal.

La Academia de la Televisión ofrecerá a las cadenas la señal del debate y las televisiones podrán personalizar la previa y el post con sus programas especiales. Más de 100 medios se han acreditado, entre ellos, nueve internacionales con cobertura desde países como Francia, Turquía, China, Estados Unidos, Reino Unido, México y Argentina, y 300 personas están trabajando en el operativo de mañana.

UNA SEMANA "MUY INTENSA"

En la rueda de prensa, José María Irisarri ha dado las gracias a los partidos, a las televisiones y a toda la industria por su disposición para poder organizar los debates. Ademas, ha afirmado que ha sido una semana "muy intensa". "Ya está todo bien definido, bien preparado", ha dicho el vicepresidente, que ha disculpado la ausencia de María Casado, por estar "concentrada" en la preparación del debate.

Este miércoles ha tenido lugar también una reunión con los representantes de los partidos políticos para terminar de definir y acordar los últimos detalles. Sobre cómo han sido las negociaciones, Irisarri ha contestado que "ha sido todo tremendamente fluido". "No ha habido nada realmente reseñable", ha apuntado, para después añadir que este jueves se seguirá el mismo esquema que en el 'cara a cara'.

Con el presupuesto "cerrado al 99%", el vicepresidente de la Academia de la Televisión se ha mostrado satisfecho porque se ha situado en 440.000 euros por debate, una cantidad que se repercute a las cadenas en función de su audiencia. Así, ha defendido el "máximo rigor y la máxima pulcritud" de la institución en este sentido.

El encuentro de este jueves cerrará la secuencia de grandes debates de la campaña electoral, tras el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo del pasado jueves 19 organizado por la Academia de la Televisión y el debate a ocho de portavoces parlamentarios celebrado en RTVE este lunes.