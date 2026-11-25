(I-D) El director de realización y miembro Junta Directiva Academia TV, Jesús Lozano; el vicepresidente de la Academia TV, José María Irisarri, y la vicepresidenta de la Academia TV, Beatriz Maesso, durante una visita al plató del Cara a Cara 2026, en Mad - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima y ocho canales de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ofrecerán este jueves 26 de noviembre en directo, a partir de las 22.00 horas, el debate electoral a cuatro entre los candidatos de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, organizado por la Academia de la Televisión.

Junto a la emisión en directo del debate, las cadenas de televisión han preparado una programación especial con previos y post para ofrecer y analizar toda la información relativa al debate que será moderado por María Casado, la presidenta de la Academia de la Televisión, misma institución que estuvo al frente del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La Corporación pública emitirá en directo el debate a través de La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play. Además, ofrecerá un programa especial previo, a las 20.00 horas y, después, todo el análisis de lo sucedido en el debate, conducido por la periodista Pepa Bueno.

En Antena 3, desde las 21.00 horas, se emitirá una programación especial con el periodista Vicente Vallés al frente para analizar todos los detalles antes y después del debate a cuatro.

Durante y después de la cita, laSexta desplegará también una programación especial a partir de las 21.00 horas, con una edición extraordinaria de 'Al Rojo Vivo' conducida por Antonio García Ferreras.

Según ha informado Mediaset España, la cobertura de este jueves arrancará en Telecinco a las 21.00 horas con una edición monográfica de 'Informativos Telecinco', con Carlos Franganillo al frente. El espacio repasará la actualidad política y la campaña electoral y abordará las claves del encuentro.

A las 22.00 horas, Telecinco conectará con el debate de la Academia de la Televisión para ofrecerlo íntegramente y en directo. Una vez concluido, a las 00.00 horas, dará paso a una conexión en directo con la casa de 'GH VIP'.

Respecto a Cuatro, la programación comenzará a las 20.00 horas con un especial de 'Noticias Cuatro 2', presentado por Diego Losada y Mónica Sanz. A continuación, a las 21.00 horas, Iker Jiménez y Carmen Porter se pondrán al frente de 'Horizonte', acompañados por los colaboradores del programa.

La cadena emitirá el encuentro electoral a partir de las 22.00 horas y, tras su finalización, retomará la emisión de 'Horizonte', prevista para las 00.00 horas, con Iker Jiménez y Carmen Porter.

Además, 'La Séptima' ofrecerá el debate de este jueves entre los cuatro candidatos a presidir el Gobierno y una programación especial conducida por su director, el periodista Javier Ruiz, desde las 19.00 horas en directo.

Según han informado a Europa Press desde FORTA, un total de ocho radiotelevisiones autonómicas integradas en la Federación también emitirán el debate a cuatro: RTVA, en Andalucía; CMM, en Castilla-La Mancha; CARTV, en Aragón; CVMC, en la Comunidad Valenciana; RTRM, en Murcia; IB3, en Baleares; RTPA, en Asturias, y RTVM, en Madrid.

Por su parte, las autonómicas de Cataluña (CCMA/3Cat), País Vasco (EITB), Galicia (CSAG/TVG) y Canarias (RTVC) no ofrecerán el debate.