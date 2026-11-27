(I-D) El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la candi - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El debate electoral entre los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio congregó este jueves a una media de 10.190.000 espectadores y registró una cuota de pantalla del 70,5% en el conjunto de las 22 cadenas que lo emitieron de forma simultánea, superando así el seguimiento del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo la semana anterior.

Según el informe de Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, recogido por Europa Press, el debate organizado por la Academia de la Televisión se emitió de 22.00 a 00.04 horas y fue visto por 16.181.000 espectadores únicos.

En el caso del 'cara a cara', el encuentro congregó a una media de 10.152.000 espectadores y registró un 70,8% de cuota de pantalla en el conjunto de las 20 cadenas que lo emitieron de forma simultánea, lo que le convierte en el tercer 'cara a cara' menos visto desde 1993. Además, un total de 15.980.000 espectadores únicos contactaron con la retransmisión el jueves pasado.

De los debates con cuatro candidatos celebrados desde 1993, el de Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se sitúa como el segundo más visto, por detrás del celebrado el 13 de junio 2016 con Pablo Iglesias (Podemos), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Mariano Rajoy (PP), que fue seguido por 10.496.000 espectadores.

Por otro lado, en el ranking de debates electorales con participación de dos o más candidatos presidenciales, el debate a cuatro de este jueves se sitúa en la sexta posición de los más vistos desde 1993, un listado que encabeza el protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el 25 de febrero de 2008, con una audiencia media de 13.043.000 espectadores.

Este jueves 26 de noviembre las mujeres fueron el 51,2% de la audiencia (5.220.000 de media) y los hombres el 48,8% (4.970.000). Por edad, el tramo de 45 a 64 años concentró el mayor peso, con 3.866.000 espectadores y un 37,9% del perfil. La mayor cuota se registró entre los espectadores de 13 a 24 años (82,3%).

Por comunidades, Madrid registró la cuota más alta (80,9%), por delante de Baleares (79,8%) y la Comunidad Valenciana (76,6%). Andalucía aportó 1.893.000 espectadores de media, con una cuota del 70,2%. Las cuotas más bajas se dieron en el País Vasco (56,8%) y Cataluña (58,6%).

El 'minuto de oro' del debate fue a las 22.25 horas, con un 70% de cuota de pantalla. El consumo total de televisión en la franja fue de 14,4 millones de espectadores, un 6,3% más que el jueves de la semana anterior.

15 DEBATES TELEVISADOS EN 30 AÑOS

España ha celebrado un total de 15 debates electorales televisados con candidatos a la Presidencia del Gobierno, desde los primeros encuentros entre Felipe González y José María Aznar en 1993 hasta los de noviembre de 2026, con el 'cara a cara' entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy del 25 de febrero de 2008 como el más visto con 13.043.000 espectadores de media.

Según un informe de Barlovento Comunicación, elaborado con datos de Kantar, organizado por la Academia de Televisión y emitido simultáneamente por 20 cadenas, aquel debate registró un 59,1% de cuota de pantalla y 22.500.000 espectadores únicos.

El segundo debate con mayor audiencia media fue el que enfrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy el 7 de noviembre de 2011, con 12.005.000 espectadores y un 54,2% de cuota. El 'cara a cara' también fue organizado por la Academia de Televisión y emitido en simulcast por 17 cadenas, congregando a 22.357.000 espectadores únicos.

La tercera posición corresponde al segundo encuentro entre Zapatero y Rajoy, celebrado el 3 de marzo de 2008, que congregó a 11.952.000 espectadores como promedio y obtuvo un 56,3%. Un total de 22 cadenas lo ofrecieron en simulcast y registró 21.664.000 espectadores únicos.

DE LOS PRIMEROS CARA A CARA A LOS DEBATES CON CINCO CANDIDATOS

Los encuentros entre Felipe González y José María Aznar inauguraron estos debates televisados en España en 1993. El primero, emitido por Antena 3 el 24 de mayo, reunió a 9.625.000 espectadores de media y alcanzó un 61,8% de cuota.

Una semana después, ambos candidatos volvieron a debatir en Telecinco, donde registraron un 75,3% de cuota de pantalla y 10.526.000 espectadores en media. El informe sitúa estas emisiones como las segundas más vistas de la historia de sus respectivas cadenas, excluidos los acontecimientos deportivos.

Tras aquellos dos encuentros transcurrieron 15 años hasta los debates de Zapatero y Rajoy de 2008. En 2015, el formato se abrió a cuatro partidos con la participación de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santamaría en el debate del 7 de diciembre, seguido en Antena 3 y laSexta por 9.233.000 espectadores de media.

Una semana después, Sánchez y Rajoy protagonizaron un cara a cara que reunió a 9.728.000 espectadores, que emitieron 12 cadenas en simulcast. El octavo debate más visto de la historia.

El debate a cuatro del 13 de junio de 2016, con Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, alcanzó los 10.496.000 espectadores y un 57% de cuota, siendo el quinto con más seguimiento desde 1993. Estuvo organizado por la Academia de la Televisión y emitido por 17 cadenas.

En abril de 2019 se celebraron, por primera vez, dos debates en días consecutivos: el de RTVE reunió a 8.886.000 espectadores y el de Atresmedia, a 9.477.000. En noviembre de ese año, el formato incorporó por primera vez a cinco candidatos --Pablo Casado, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Albert Rivera-- y registró 8.632.000 espectadores de media.

Ya en julio de 2023, el 'cara a cara' de Atresmedia entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, emitido el 10 de julio, reunió a 5.911.000 espectadores de media y obtuvo un 46,5% de cuota. El encuentro de RTVE del día 19, con Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz, alcanzó los 4.155.000 espectadores y un 34,6%. Feijóo no participó en este último, aunque estaba invitado, según señala el informe.