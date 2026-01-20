El Defensor del Pueblo guarda un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

El personal del Defensor del Pueblo guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El personal de la institución del Defensor del Pueblo ha guardado este martes un minuto de silencio a las puertas de su sede por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 41 fallecidos y más de 150 heridos.

Asimismo, en señal de duelo, la bandera de la institución ha sido izada a media asta y así permanecerá hasta las 24:00 del día 22 de enero, coincidiendo con los tres días de luto decretados por el Gobierno, según ha informado el Defensor del Pueblo en un comunicado.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y las adjuntas primera y segunda, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, respectivamente, así como todo el personal de la institución, han lamentado la pérdida de las vidas humanas, esperan una pronta recuperación de los heridos y expresan sus condolencias a familiares y amigos.

La institución ha mostrado su "apoyo y agradecimiento a los servicios de emergencia, que trabajan sin descanso sobre el terreno desde el primer momento, y a los vecinos de Adamuz y poblaciones de alrededor, que han colaborado en las labores de auxilio y rescate".