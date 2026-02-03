DGT alerta de nieve y lluvias que pueden complicar desplazamientos en la Península, sobre todo en Andalucía

Archivo - Vista de una carretera nevada - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de que la borrasca 'Leonardo' puede complicar los desplazamientos en amplias zonas de la Península, especialmente en Andalucía.

Tráfico ha recordado nuevamente a los conductores que, antes de iniciar su viaje por carretera, se informe por los canales oficiales de las previsiones meteorológicas, del estado en el que se encuentran las vías y sobre todo seguir las recomendaciones emitidas por los servicios de emergencia y protección civil.

Según las previsiones de AEMET, lo peor de esta borrasca se sitúa en el sur peninsular, concretamente en Cádiz y Málaga donde se han emitido avisos de riesgo extremo por lluvias. No obstante, tal y como han indicado las autoridades de la comunidad andaluza, la recomendación es evitar desplazamientos no esenciales en las provincias afectadas.

A estas horas son varias las carreteras secundarias afectadas por la lluvia, ninguna de ellas de alta capacidad, en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Además de los avisos por lluvias en la zona sur, 'Leonardo' también dejará precipitaciones en forma de nieve en zonas del norte y centro peninsular, donde los avisos emitidos por AEMET abarcan una amplia extensión, pudiendo complicar también los desplazamientos por carretera.

Según la previsión de la AEMET, el periodo más adverso de nevadas se producirá desde esta media noche y durante todo el día de mañana en zonas de las provincias de Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, Burgos, Palencia, León, Lugo, Orense y Huesca.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías-.

En este episodio de nevadas las autovías o autopistas que pueden verse afectadas son: A-52 Benavente (Zamora)- Ourense; A-6 Madrid-San Rafael (Segovia) / Benavente- Lugo; AP-6 Guadarrama (Madrid) - Adanero (Ávila); A-66/ AP- 66 Asturias- León; A-67 Santander - Palencia; A-231 León - Burgos; A-1 Madrid - Burgos; A-15 Medinaceli - Soria; y A-2 y R-2 Guadalajara - Calatayud.

En los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas.

Entre ellas, destacan las restricciones a la circulación de vehículos pesados; restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas cuando sean necesarios para circular; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario