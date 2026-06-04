La DGT aumenta el control en las carreteras frecuentadas por motoristas los fines de semana de junio a octubre

Archivo - Dos guardias civiles de Tráfico paran a una moto que se encuentra cerca de la entrada del recinto de IFEMA durante el cuarto día de funcionamiento donde el pabellón número 5 sigue recibiendo enfermos y ya están preparando el 7 y 9 para atender a - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará la vigilancia de las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana de junio a octubre, un periodo en el que aumentan los desplazamientos en moto, incluso como forma de ocio.

"El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables en carretera, así como verificar el cumplimiento de las normas e incidir en la importancia de respetarlas para mejorar la seguridad", ha anunciado este jueves la DGT.

Según ha detallado Tráfico, la campaña se desarrollará a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que prestará especial atención al exceso de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, consumo de alcohol y drogas o circular sin el casco y el resto de elementos de protección.

La DGT ha argumentado que más de la mitad de los siniestros mortales registrados en lo que va de año ocurrieron entre las 15 horas del viernes y la medianoche el domingo. De los 104 motoristas fallecidos en vías interurbanas hasta el 31 de mayo, 58 perdieron la vida en ese intervalo horario, lo que supone 13 más que en 2025. Este pasado mayo fallecieron 31 motoristas, siete más que en el mismo mes del año anterior.

La mayor parte de la siniestralidad se concentra en las carreteras convencionales, donde se han registrado este año casi ocho de cada 10 fallecidos (un total de 77 entre enero y mayo), y las salidas de vía continúan siendo el tipo de siniestro más frecuente, con 46 víctimas mortales. En este tiempo, han aumentado los fallecidos por colisiones, tanto traseras y múltiples como frontales.

El perfil de mayor riesgo mortal es el de un varón de 45 a 64 años, una franja de edad que suma 50 fallecidos en lo que va de año, suponiendo el 48% del total. En cuanto a la cilindrada, la mayor mortalidad se asocia a las motos entre 501 y 1.000 centímetros cúbicos, con 41 usuarios de este tipo de vehículos fallecidos hasta finales de mayo.