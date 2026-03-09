La DGT pone en marcha desde este lunes una campaña de control del uso del cirturón y sillitas infantiles

1067106.1.260.149.20260309115338 Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante el dispositivo de seguridad días previos al inicio de la Cumbre de la ONU en Sevilla. A 27 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este lunes y hasta el domingo 15 de marzo, una nueva campaña especial de vigilancia y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI), incluida en su calendario anual de actuaciones y coordinada con la red europea de Policías de Tráfico RoadPol.

Tráfico ha explicado que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías autonómicas y municipales que participen en esta campaña, intensificarán los controles en vías interurbanas y urbanas, con especial atención a todos los ocupantes del vehículo, independientemente del asiento en el que viajen. Además se intensificará la vigilancia desde el aire y a través de los sistemas automatizados de vigilancia con cámaras, instaladas en todo tipo de vías.

En este sentido, Tráfico ha indicado que el uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento alcanzando la máxima efectividad en los vuelcos y disminuyendo la mortalidad en un 77%. "En vías urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o fallecer es cinco veces menor con el cinturón puesto", ha subrayado.

Asimismo, ha agregado que, en 2025, y con datos provisionales a 24 horas en vías interurbanas, 157 personas fallecidos en turismos y furgonetas no llevaban puesto el cinturón o el SRI en el momento del siniestro. A nivel europeo, se estima que entre el 25% y el 50% de los ocupantes de automóviles con lesiones mortales no llevaban puesto un cinturón de seguridad, y que sólo un tercio (entre el 20 y el 50%) de los niños están correctamente sujetos.

La DGT ha agregado que se estima que se podrían evitar 900 muertes al año en el continente europeo si el 99% de conductores y ocupantes utilizarán de forma adecuada los sistemas de retención, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO).

En cuanto a los Sistemas de Retención Infantil (SRI), ha manifestado que pueden reducir entre un 55% y un 60% el riesgo de muerte o lesiones graves y evitar nueve de cada diez lesiones graves o mortales. "El uso inadecuado de estos dispositivos puede minimizar o anular su eficacia", ha avisado.

RESULTADOS Y NORMATIVA

En una campaña similar, en marzo de 2025, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló 448.494 vehículos y detectó 6.409 personas que viajaban sin dispositivos de seguridad. En el ámbito urbano, participaron 467 ayuntamientos de 43 provincias, cuyas policías locales controlaron 198.696 vehículos y tramitaron 3.712 denuncias.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. No utilizarlo, o hacerlo de forma inadecuada, supone una infracción grave sancionada con 200 euros y la detracción de 4 puntos del permiso de conducir.