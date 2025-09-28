La DGT recomienda evitar circular por las zonas de Valencia, Castellón y Tarragona donde se esperan fuertes lluvias

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.

En concreto, la DGT ha pedido en un mensaje en 'X' extremar la precaución ante los avisos de nivel rojo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a las fuertes lluvias en algunas zonas de Valencia, Castellón y Tarragona, recomendación que también ha realizado Renfe para sus servicios ferroviarios.

"La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé mal tiempo este domingo en varias comunidades, por lo que lluvias, tormentas y viento pueden afectar a los viajes en tren", ha avisado el operador ferroviario en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press.

Por ello, Renfe ha indicado que permite cambios y anulaciones sin costes de billetes para todos los trenes afectados mañana lunes 29 de septiembre por la alerta roja de la Aemet.

También ha pedido a la ciudadanía que si tiene previsto algún desplazamiento, que se informen antes de salir y se planifiquen con tiempo.

Según la Aemet, el ámbito geografico que se verá afectado será el tercio este peninsular y Baleares, concretamente, Castellón, Valencia y Cataluña.

"Mañana lunes 29, y el martes 30, serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste", ha explicado la Aemet.

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Así, algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada para este lunes. Tampoco tendrán actividad lectiva municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre como Benetússer, Sedaví o Alfafar.

Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante el aviso por fuertes lluvias activo para este domingo en Cataluña.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja.