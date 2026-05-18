Diez personas murieron este fin de semana en accidentes de tráfico, entre ellas, 5 motoristas y 2 peatones

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez personas han fallecido este fin de semana en diez siniestros mortales en las carreteras españolas, entre ellos, cinco motoristas y dos peatones, según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).

El departamento que dirige Pere Navarro ha detallado que siete de los siniestros han ocurrido en vía convencional y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido dos colisiones, cuatro salidas de la vía y dos atropellos.

La siniestralidad ha tenido lugar en Villarejo del Valle (Ávila), Consell (Baleares), Abrera, Argentona y Vic (Barcelona), Sada (A Coruña), La Palma del Condado (Huelva), Valdefresno (León), La Aldea de San Nicolás (Las Palmas) y Caudete de las Fuentes (Valencia).

En el acumulado anual hasta el 17 de mayo se llevan contabilizados 316 fallecidos, 46 muertes en lo que va de mayo, lo que supone un 17% menos que en el mismo periodo de 2025, según los datos de la DGT, recabados por Europa Press.