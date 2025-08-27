Diócesis del norte de España celebrarán un encuentro en septiembre para impulsar la acogida de migrantes y refugiados

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Responsables de cinco diócesis del norte de España participarán en un encuentro el próximo 14 de septiembre en el Santuario de Estíbaliz (Vitoria) para impulsar la acogida e integración de personas migrantes y refugiados llegados de Africa y América Latina.

En concreto, se darán cita responsables de las áreas de Migrantes y Refugiados de las diócesis de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y La Rioja, según ha informado el obispado de Vitoria.

Según señala, las diócesis vascas junto con la de Navarra y La Rioja "quieren seguir impulsando una sociedad donde la acogida al migrante y sus opciones de integración sean reales y efectivas, especialmente en un momento en el que el reto migratorio está en la agenda política local, nacional y comunitaria".

Por ello, en este encuentro, está previsto que aborden esta realidad y las diferentes situaciones y problemáticas por las que atraviesan las personas extranjeras que llegan a esta zona norte de España.

La diócesis de Vitoria, a través de su delegación de Migraciones, ha sido la encargada de acoger y preparar esta cita enmarcada en el Año Jubilar, y ha elegido para este encuentro el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, uno de los nueve templos jubilares designados para este año en suelo alavés.

El encuentro se celebrará bajo el lema 'Migrantes: tejiendo esperanza - Migratzaileak: Itxaropena ehuntzen', y los responsables de la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Vitoria animan a sumarse a todas las personas que quieran conocer la labor que hacen estas delegaciones.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con la acogida que las hermanas peregrinas de Estíbaliz tienen preparada para todos los asistentes en la Puerta Speciosa del templo mariano. A continuación, tendrá lugar un intercambio de ideas y análisis de la situación actual de las personas migrantes.

A las 12:30 horas comenzará la misa en el Centro de Acogida de Peregrinos y a las 14:00 horas habrá una comida popular amenizada por música africana y latinoamericana. Tras unas reflexiones finales sobre esta jornada, a las 18:00 horas finalizará el encuentro.

Esta iniciativa esta abierta a todas las personas que quieran participar y, para ello, los organizadores han habilitado autobuses desde Vitoria para poder acudir a Estíbaliz.