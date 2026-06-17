Dircom reconoce a los 24 mejores proyectos de comunicación corporativa, institucional y de marca

Sandra Golpe, Ac2ality Y Los Mejores Proyectos De Comunicación Corporativa Reconocidos En Los Premios Dircom 2026 - DIRCOM

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha celebrado la IX edición de los Premios Dircom Ramón del Corral, en la que ha reconocido los 24 mejores proyectos de comunicación corporativa, institucional y de marca creados y difundidos en España.

Según ha informado la entidad, entre las compañías premiadas en esta edición figuran BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Repsol, Aqualia, Ecoembes, ESIC, Ilunion, Moeve o Naturgy, entre otras.

La gestión de la reputación, la comunicación interna, la sostenibilidad, los asuntos públicos, la comunicación institucional o el uso responsable de la inteligencia artificial son algunas de las cuestiones que reflejan los proyectos premiados.

Entre los galardones destacados, Banco Sabadell ha obtenido dos premios por sus proyectos vinculados a la comunicación en el contexto de una OPA hostil, en las categorías Comunicación y Alta Dirección y Comunicación Integral en Grandes Compañías.

Por su parte, Naturgy ha sido reconocida en la nueva categoría Mejor campaña de comunicación con IA, mientras que AIReF ha recibido el premio en Comunicación Integral en Instituciones Públicas, otra de las novedades de esta edición.

El Premio Especial de la Junta Directiva ha recaído este año en Sandra Golpe, directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1, y en Ac2ality, proyecto informativo impulsado por Daniela Macarena, Gabriela Campbell, María Murillo y Paula Muñoz.

Bajo el concepto 'La comunicación que conecta generaciones"' Dircom reconoce dos formas de acercar la información a públicos distintos: el periodismo televisivo riguroso, cercano y contextualizado de Sandra Golpe, y los nuevos lenguajes digitales de Ac2ality, capaces de conectar con audiencias jóvenes desde formatos ágiles, visuales y comprensibles.

El Premio Especial de la Junta Directiva fue entregado por Jaime Massó y Laura Gonzalvo, vocales de la Junta Directiva de Dircom.

Por su parte, Joaquín Mouriz, presidente de Dircom, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que "los proyectos premiados demuestran que la comunicación es hoy una función decisiva para generar confianza, gestionar la reputación y ayudar a las organizaciones a responder con rigor en entornos cada vez más complejos".