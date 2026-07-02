MITECO despliega efectivos para la extinción de incendios en Huesca, Zaragoza, Valladolid, Guadalajara y Lugo

Un helicóptero trabaja en el incendio de Leciñena, a 2 de julio de 2026, en Zaragoza, Aragón (España).- Ramón Comet - Europa Press
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Un total de 15 aviones y helicópteros y tres brigadas de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) colaboran en la extinción de incendios en La Fueva (Huesca), Leciñena (Zaragoza), Tordehumos (Valladolid), Robledillo de Mohernando (Guadalajara) y Castro de Rei (Lugo), según ha informado este jueves a las 15:55 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
El incendio de Leciñena concentra el mayor número de efectivos desplegados: cuenta con una Unidad Móvil de Análisis y Planificación; un avión ACO; dos aviones anfibios ALFA; tres aviones anfibios FOCA; un helicóptero LIMA; un helicóptero MIKE y dos brigadas.
Por otro lado, en La Fueva están desplegados un avión ACO, un avión anfibio ALFA y una brigada; en Tordehumos, un avión anfibio ALFA; en Robledillo de Mohernando, dos helicópteros LIMA; y en el de Castro de Rei, un helicóptero MIKE.