Doce estaciones de AEMET alcanzaron o superaron los 36ºC este lunes, "temperaturas de pleno verano"

Archivo - Varias personas pasean por la calle, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alcanzaron o superaron los 36ºC este lunes, según ha señalado el organismo estatal a través de su perfil en 'X'. De hecho, se llegó a los 37,5ºC en Ourense; 37,2ºC en la Estación de Tortosa (Roquetes, Tarragona); y 37ºC en Ribadavia (Ourense) y en El Granado (Huelva).

"El lunes 21 de septiembre se alcanzaron en España temperaturas de pleno verano (...) El tiempo anormalmente cálido continuará en los próximos días", ha indicado AEMET en su mensaje.

El organismo estatal estima que "es muy probable" que el otoño astronómico (meses de octubre, noviembre y diciembre) sea más cálido de lo normal y más lluvioso en gran parte de la Península Ibérica, después de que el verano de 2026 haya sido, según una reconstrucción, el más caluroso en al menos siglo y medio.

Así lo avanzó este lunes el portavoz de la AEMET Rubén del Campo en rueda de prensa desde la delegación de la Comunidad Valenciana, en la que presentó el balance climático del verano y la predicción estacional para el otoño.

En concreto, la AEMET señala que hay un 70% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal (60% en el suroeste peninsular), frente a un 10% de probabilidades de que sea más frío.

En cuanto a las lluvias, en el norte, centro y oeste de la Península hay una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, frente a un 20% de que sea más seco; en el noroeste peninsular hay un 70% de probabilidad de que sea más lluvioso y 10% más seco, mientras que en el resto de España no hay una tendencia clara.