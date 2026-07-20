El domingo deja récord de temperaturas mínimas más altas en un mes de julio en A Coruña y Castelló-Almassora (Castellón)

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 40ºC durante la cuarta ola de calor del verano, a 22 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado domingo, 19 de julio, se han batido dos récords de temperaturas mínimas más elevadas registrada en julio tanto en A Coruña como en el municipio de Castelló-Almassora.

El aeropuerto de la ciudad gallega ha sufrido la primera noche tropical en julio desde que comenzaron los registros en 1972, mientras que la localidad castellonense no bajó de los 26,9 grados centígrados en todo el día, según ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press.

El organismo ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos por la llegada de una nueva ola de calor este martes, que afectará especialmente al tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca hasta el jueves.