Don Quijote si su Sancho, Pepa Pig o unos pingüinos, en el Sorteo de Navidad: "A batallar al Real"

El Teatro Real ha abierto sus puertas este lunes al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y a sus célebres personajes que cada año acuden ataviados con disfraces tan dispares como El Obispo de la Lotería, un Don Quijote, Pepa Pig, un grupo de pingüinos, o personajes de Dragon Ball, entre ellos.

Los primeros en acceder al Real lo han hecho pasadas las 7.30 horas y han sido personas míticas de esta cita como 'El Papa', El Obispo de la Lotería, Manoli Sevilla de 89 años o Don Quijote, que llegó al coliseo madrileño el pasado 15 de diciembre.

"Ya van diez años batallando en el Real. No puedo faltar", ha comentado José Toro, que acude al Sorteo vestido de Don Quijote. En esta ocasión lo hace sin su fiel escudero Sancho Panza, que ha sido "baja de última hora". "Tiene una gastritis del carajo. No ha podido venir, está aniquilado. Me ha dejado abandonado con todos los gigantes", ha comentado Don Quijote entre risas.

Pese a la ausencia de su compañero, Don Quijote ha formado una "súper panda" con la que ha estado animando la espera. "Volando voy, volando vengo, si toca el gordo no me entretengo", ha cantado esta "panda de súper héroes".

Don Quijote llegó al Real el pasado 15 de diciembre y desde entonces ha estado alternándose en la cola para no perder su turno. Uno de los días más duros para él fue este pasado domingo a causa de la lluvia. "No ha hecho tanto frío, pero ayer superamos la lluvia como una buena panda de súper héroes", asegura.

En la fila también ha estado Pepa Pig (Víctor) que ha llegado a Madrid desde la Línea de la Concepción (Cádiz) y que repite experiencia por tercera vez. Víctor confía en el número Pi (3,14159) y hace un juego de palabras con el personaje de dibujos animados.

"Vengo aquí a pasarlo bien y a vacilar un poco, pero si toca mucho mejor", indica Víctor, que promete hacer el "payaso" en el patio de butacas si le toca alguno de los premios. "Esto es una fiesta", ha asegurado.

Víctor destaca el buen ambiente que hay en la cola y asegura que es "una fiesta", pese al frío o el sueño. "Nunca me echo una cabezadita dentro, la adrenalina me mantiene despierto", afirma.

Junto a Pepa Pig ha entrado Noel, un ilicitano que ha acudido vestido de pingüino en alusión al frío madrileño y que ha hecho tres días de cola. "Nos estamos moviendo todo el rato para combatir el frío", afirma Noel, que confía en el número 34.071. "Me gustaría que me tocara ese número, aunque vengo para disfrutar de la experiencia", asegura.

ABUCHEOS AL 'OBISPO' DE LA LOTERÍA POR COLARSE

En las primeras horas del Sorteo, el público del Teatro Real ha abucheado y llamado "caradura" a 'El Obispo de la Lotería', Juan Manuel López, al que han acusado de colarse en la fila y de meter a más personas.

Así lo han expresado a Europa Press Andrea y Noemí, dos jóvenes que aseguran que Juan Manuel López tiene una "secta" montada y al que acusan de romper el buen ambiente en la cola. "Estábamos muy contentas y con mucha ilusión, como niñas pequeñas, pero la hemos perdido un poco porque hemos visto mucho mamoneo por la secta que tiene montado El Obispo", ha señalado.

Al respecto, cuentan que unas "90 personas" han llegado para colarse, lo que ha obligado a la Policía Nacional a intervenir para que la situación no fuese a mayores. "Esperamos entrar porque éramos muchos los que estábamos desde el principio", afirma Andrea.

Las jóvenes, que van disfrazadas de elfos, comentan que llevan sin dormir toda la noche y esperan ver el Sorteo "del tirón" y sin tener que echar alguna cabezada en la butaca. Además, inciden en que para combatir el frío madrileño --en torno a 1ºC en las primeras horas del Sorteo-- han tenido que recurrir a "muchas camisetas térmicas".

"Además del disfraz, tenemos caldito, cafés, parches de calor y de todo porque está siendo un poco duro por el frío. A partir de las 4.00 horas está siendo horroroso", indican.