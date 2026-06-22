Dos de cada tres españoles respiraron en 2025 aire con contaminantes por encima de los límites de UE, según Ecologistas

Archivo - Vista desde arriba de la Biblioteca Pedro Salinas, a 20 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 millones de personas --es decir, dos de cada tres españoles-- han estado expuestos en 2025 a unos niveles de contaminación que exceden los nuevos límites aprobados por la Unión Europea (UE) y que España va a tener que cumplir antes de 2030, según la última edición del 'Informe estatal de calidad del aire' presentada este lunes por Ecologistas en Acción.

La cantidad de españoles expuestos según los límites actuales de la legislación española --"obsoletos, pero todavía vigentes"-- fue de 9,1 millones de personas, es decir, el 19% de la población. "Esto muestra el fracaso generalizado de las políticas de la reducción de la contaminación del aire en España, que casi 15 años después de su entrada en vigor han sido incapaces de evitar superar esos límites legales", ha denunciado el coordinador del informe, Miguel Ángel Ceballos.

Si se tienen en cuenta los valores de contaminación del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "mucho más estrictos", el aire contaminado afectó a la totalidad de españoles durante el año pasado.

Para llegar a esta conclusión, Ecologistas en Acción ha analizado los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas por toda España, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos estatales. Éstas están divididas entre 132 zonas de calidad de aire homogéneas.

A partir de estas cifras, la organización ha denunciado que las partículas en suspensión (PM10 y PM 2,5) y el dióxido de carbono (NO2) siguieron afectando a casi toda la población durante el año pasado: en todo el país se superaron los umbrales de alerta de PM 10 y de PM 2,5 en 804 y 160 respectivamente.

Por tipos, ha apuntado a que la calidad del aire mejoró en relación a las partículas en suspensión y el NO2 por la mejora que los vehículos y los combustibles han estado experimentando durante los últimos años, así como los fuertes vientos y las borrascas "muy frecuentes" que se vivieron durante la primavera y el verano pasados, que han reducido los episodios de calima.

Frente a esto, la calidad del aire empeoró "sustancialmente" con respecto al ozono: según la ONG, se alcanzaron los niveles más altos de este contaminante desde 2015, recuperándose las concentraciones previas a la pandemia de COVID-19. Coincidiendo con las olas de calor de julio, agosto y septiembre, se produjeron 308 superaciones del umbral de información concentradas en la Comunidad de Madrid, así como cuatro superaciones del umbral de alerta en Puertollano y en el Camp de Tarragona.

"El problema de todos los contaminantes, pero en especial del ozono, es que es un contaminante de fuerte carácter oxidante y provoca un agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. (...) También preocupa por su expensión, también afecta a las áreas rurales. Nos encontramos con un impacto muy extenso", ha denunciado Ceballos.

CAMBIO CLIMÁTICO Y AUMENTO DE LA COMBUSTIÓN DE PETRÓLEO

De acuerdo con el informe, la contaminación del aire en España repuntó en 2025 por el cambio climático y por el aumento de la combustión de petróleo. En concreto, advierte que el "extremado" valor estival de 2025 contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor. Además, los incendios forestales de agosto ayudó a agravar la contaminación por partículas.

Además, la quema de petróleo alcanzó su nivel más elevado el año pasado desde 2011 "impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción". De manera más general, la ONG advierte qye la contaminación del aire es "la primera causa ambiental de muerte". En este marco, vuelve a recordar que en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en España por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

"Los episodios de contaminación son responsables de 62.000 ingresos hospitalarios anuales, según el Instituto de Salud Carlos III. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan los 32.000 millones de euros al año, el 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) español", ha destacado la organización.

LA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDICIÓN DEBERÍA REVISARSE

Por su parte, la coordinadora de Ecologistas en Acción, Carmen Duce, ha incidido en que la población escolar está expuesta a niveles muy elevados de NO2, "por encima de los medidos en estaciones oficiales", según se ha visto reflejado en campañas de medición de este contaminante que la organización ha llevado a cabo en los últimos seis años.

A su juicio, esto cuestiona la ubicación de la estaciones de medición. Según la organización, tres de cada cuatro estarían mal ubicadas y deberían revisarse. Por otro lado, también ha puesto el foco sobre las "dificultades para el acceso a la información" de este tema por parte de la ciudadanía. "El visor estatal de calidad del aire lleva sin funcionar desde el pasado 8 de febrero, al parecer por un ciberataque. Esto nos parece una situación grave y muy seria", ha criticado.

A su vez, ha expresado su "preocupación" con respecto a la "lentitud" a la hora de llevar a cabo la trasposición de la Directiva europea de calidad del aire. En este sentido, Ecologistas en Acción ha pedido la "urgente" trasposición de esta normativa, así como la aprobación del Plan Nacional de Ozono. Por esta parte, la ONG ha denunciado que ocho comunidades autónomas "aún carecen" de planes autonómicos para reducir este contaminante pese a las condenas recibidas del Tribunal Supremo y los tribunales de Castilla y León, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana.

De manera paralela, ha criticado que "la mayor parte" de las administraciones autonómicas y locales" no hayan elaborado o adaptado al Protocolo marco del Estado sus protocolos de actuación frente a los episodios de contaminación pese a haber vencido hace tres años y medio el plazo legal para ello. Asimismo, ha denunciado que "la mitad" de las 153 ciudades que debían establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) "no han cumplido siquiera formalmente esta obligación pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación".

Más allá de ello, la ONG ha vuelto a plantear disminuir el tráfico motorizado para mejorar la calidad del aire en las ciudades, así como potenciar la movilidas peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. A su vez, ha instado a promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue "caótico" de las renovables, adoptar las mejores técnicas industriales posibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones "ambiciosas" para el Mar Mediterráneo y el Atlántico noroeste y una "moratoria" para las nuevas macrogranjas.