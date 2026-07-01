Dos décadas del carnet por puntos: Más de 353.000 conductores pierden el permiso de conducir por agotar su saldo

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación retorno por la carretera A4 con motivo de la Semana Santa 2026, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que las retenciones comiencen a media mañana en las p - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El permiso de conducir por puntos cumple este miércoles 1 de julio 20 años en España, dos décadas en las que más de 353.000 conductores perdieron el permiso por agotar su saldo de puntos, con un máximo registrado en 2019 cuando se contabilizaron 39.505 pérdidas de vigencia, situándose la media anual en más de 20.000.

Según ha destacado el Ministerio del Interior con motivo del vigésimo aniversario del permiso por puntos, más del 91% de los conductores que han perdido la vigencia de su permiso lo han hecho una sola vez, mientras que cerca del 8% ha reincidido en dos ocasiones.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha subrayado que "los casos más persistentes con tres o más pérdidas del permiso son minoritarios", con el 1,1% de las pérdidas de vigencia que se han registrado desde la implantación del sistema.

En este sentido, Interior ha indicado que se han tramitado más de 22 millones de sanciones con detracción de puntos en los veinte años de vigencia del permiso por puntos. Además, ha explicado que el volumen de puntos retirados ha aumentado en los últimos años, debido a "las modificaciones normativas que han endurecido determinadas infracciones más que a un deterioro generalizado del comportamiento de los conductores".

Entre los cambios introducidos, el Ministerio ha destacado el aumento de la pérdida de puntos para las infracciones más graves relacionadas con el consumo de alcohol y drogas (que pasaron de detraer 4 a 6 puntos); el uso del teléfono móvil en la mano (que pasaron de detraer 3 a 6 puntos); y no utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección (que pasaron de 3 a 4 puntos detraídos)

En este contexto, ha apuntado que el porcentaje de conductores del censo sancionados con infracciones que conllevan pérdida de puntos alcanzó su máximo en 2009 con un 5,2% y desde 2016 se mantiene estable entre el 3,7 y el 4,1%.

EL 73% CONSERVABA LOS 15 PUNTOS ÍNTEGROS

En cuanto al saldo de puntos de los conductores, en 2024, cerca del 73% conservaba los 15 puntos íntegros y más del 90% mantenía 12 puntos o más. Además, el saldo medio supera los 13,5 puntos por conductor.

Respecto a los efectos sobre la mortalidad en las carreteras, Interior ha puesto de relieve que la tasa ha pasado de 128 fallecidos por millón de habitantes en 2003 (un 25% por encima de la media europea) a 37 muertes en 2024, un 18% por debajo de dicha medida.

El uso del cinturón de seguridad pasó del 72% antes de 2006 al 98% en 2024, mientras que la utilización del casco aumentó del 96 al 98%. Por su parte, los positivos en los controles de alcoholemia descendieron del 2,6 al 1% y el porcentaje de vehículos detectados por radar circulando más de 20 km/h por encima del límite permitido se redujo del 5,45 al 0,06%.

En la actualidad, España se sitúa como el quinto país más seguro de Europa en materia de tráfico y en el puesto duodécimo entre los 34 países miembros del International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), según ha puesto de relieve el Ministerio.

Desde la implantación del sistema, se han impartido cerca de 142.000 cursos de sensibilización y reeducación vial, por los que han pasado más de un millón de conductores, con una tasa de aprovechamiento superior al 99%. La red de centros autorizados ha pasado de 196 en 2006 a 244 en 2017 y alcanzando los 1.086 en 2024.

Según ha señalado Interior, este aumento se ha visto impulsado por la liberalización del modelo de prestación de los cursos, lo que permitió que en 2024 se impartieran casi 15.000 acciones formativas, la cifra más alta registrada hasta la fecha y llegando a más de 117.000 conductores.

En cuanto a su eficacia, ha señalado que el 88,4% de los conductores que realizaron y superaron el curso no volvió a ser sancionado en los seis meses posteriores, un porcentaje que se mantiene por encima del 55% tres años después de realizarlo.

Además, desde febrero de 2025, los conductores con saldo positivo pueden obtener dos puntos adicionales mediante la realización voluntaria de cursos de conducción segura y eficiente, diseñados para mejorar las habilidades al volante de usuarios de moto y turismos. Hasta abril de 2026 se han certificado 16 centros y se han impartido 360 cursos con la participación de más de 1.300 alumnos, lo que refleja la buena acogida de esta nueva herramienta de formación e incentivo.

"Tras dos décadas de funcionamiento, el permiso por puntos afronta una nueva etapa, cuyas líneas de actuación van orientadas al endurecimiento de las medidas dirigidas a los infractores reincidentes, especialmente en conductas de alto riesgo como el uso del móvil al volante o la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas", ha explicado el Ministerio.

Finalmente, ha apuntado que avanzará en un contexto de mayor integración europea, impulsando la cooperación más estrecha entre los Estados miembros para facilitar el intercambio de información, la identificación de infractores y la ejecución transfronteriza de sanciones.