Dueños de mascotas gastan 50 euros de media al mes en comida y confían en veterinario para elegir marcas, según estudio

Archivo - Un perro de raza Bulldog francés hace surf en una tabla durante el II Campeonato Europeo de Surf para Perros Dingonatura Surf Dog, en la playa de Salinas, a 21 de mayo de 2023, en Castrillón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dueños de mascotas destinan en España cerca de 50 euros de media al mes para comprar alimentos y aperitivos para sus animales y confían en el veterinario a la hora de decantarse por una u otra marca, según 'El Mercado de Mascotas 2026', estudio presentado este martes por IC Customer Insight.

La investigación se ha elaborado a partir de una muestra de 2.511 personas responsables de las compras de sus mascotas repartidas por cinco países: Alemania, Austria, Suiza, Italia y España. En el caso español, han participado 505 personas: 205 dueños de perros, 200 dueños de gatos y 100 de aves.

A través de una encuesta online, han averiguado que seis de cada diez propietarios afirma comprar alimentos y aperitivos para su animal cada 14 días. En contraste, más de la mitad --50,1%-- dice no comprar accesorios de comida y cuidado ni jueguetes todos los meses.

Debido a ello, el conocimiento de marca de los propietarios de las mascotas es más elevado en el caso de los alimentos y aperitivos que en el del resto de productos.

El gasto medio entre los dueños de perros es de 48,9 euros; el de gatos, de 49,9; mientras que el de aves se reduce a más de la mitad: 18,6. "El gasto de las familias españolas tiende a ser más bajos que en otros países estudiados: tiende a ver más con el poder adquisitivo que a que haya una menor voluntad de comprar más objetos o porque haya menos estima por los animales", ha especificado el portavoz de IC Customer Insight y analista de mercados, Aritz Blanco.

Según la investigación, los propietarios siguen comprando los productos para sus mascotas de manera más frecuente en tiendas físicas (90,7%) que a través de canales 'online' (66,5%), aunque la mayoría utiliza ambos canales.

En este contexto, los veterinarios son la fuente más influyente en la selección de marcas, seguidos por los dependientes de las tiendas y la pareja del propietario. En cuanto al producto en sí, casi cuatro de cada cinco dueños (47,5%) afirman que los ingredientes de los alimentos para sus mascotas son "un factor clave" a la hora de adquirirlos.