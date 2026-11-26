Mapa con última posición del 'Med Emre'. Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias. - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones ecologistas Greenpeace, Oceana y SEO/BirdLife han alertado este jueves de los graves riesgos ambientales, sociales y económicos que entraña un potencial vertido tras el hundimiento del buque Medemer --que transportaba hasta 7.000 toneladas de hidrocarburos ligeros tipo diésel-- en la confluencia del Canal de Ibiza y el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, una zona de alta sensibilidad ecológica donde las ONG advierten de posibles afecciones a Ibiza, el litoral de la Comunidad Valenciana y las islas Columbretes.

SEO/BirdLife ha recalcado que, en el caso de que se produzca un vertido, será "fundamental" seguir la evolución de los vientos, el oleaje y las corrientes marinas en la zona para anticipar posibles afecciones y orientar las medidas de prevención y respuesta. En este sentido, ha apuntado a que las zonas que podrían resultar afectadas serían en primer lugar las aguas del poniente y norte de Ibiza, así como el litoral de la Comunidad Valenciana y las islas Columbretes.

De acuerdo con la ONG, todas ellas albergan ecosistemas de gran valor como las praderas de posidonia y espacios protegidos de la Red Natura 2000. A su vez, también son hábitat de especies amenazadas como la pardela balear, endémica como reproductora del archipiélago balear y catalogada en peligro crítico de extinción, y que en esta época del año suele formar grandes concentraciones costeras en el litoral del Levante ibérico.

"Una eventual contaminación podría afectar a estas aves y a otros organismos marinos, así como a la cadena alimentaria", ha advertido.

Por otro lado, la organización ecologista ha apuntado a que, si bien el gasóleo suele evaporarse y dispersarse más rápidamente que otros hidrocarburos pesados, esto no significa que sea inocuo. Según ha recalcado, sus componentes pueden tener efectos tóxicos sobre la fauna marina.

"El contacto con el combustible puede alterar la impermeabilidad y el aislamiento térmico del plumaje de las aves, provocando pérdida de calor e hipotermia. Pero las aves son solo la punta del iceberg, y unos excelentes indicadores de un impacto que puede ser grave sobre todo el ecosistema marino", ha avisado.

La ONG ha hecho hincapié en que un eventual vertido no afectaría solo a la biodiversidad balear, sino que además también tendría consecuencias para los recursos pesqueros y las actividades económicas que dependen del buen estado del medio marino, especialmente la pesca y otras actividades vinculadas al litoral.

Por ello, ha subrayado que es "fundamental" evaluar tanto los posibles daños ambientales como las repercusiones sociales y económicas del accidente. En este contexto, ha recordado que la organización cuenta con experiencia científica específica en la prevención y evaluación de este tipo de episodios y ha pedido estar alerta ante posibles afecciones a las aves, "un buen indicador en casos de vertidos de hidrocarburos".

"En caso de encontrar aves orilladas con signos de afección por hidrocarburos, se debe contactar con las autoridades responsables a través del 112, tanto en caso de aves vivas como muertas", ha señalado.

"INSOSTENIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES"

Por su parte, Oceana ha mostrado su "alarma" ante el accidente, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de un tripulante y ha pedido una "pronta" actuación de las autoridades para prevenir los daños ambientales de un potencial vertido, ya que la zona del hundimiento está dentro de dos áreas protegidas: el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo y el Canal de Ibiza.

Para el director de Expediciones de Oceana en Europa, Ricardo Aguilar, este accidente "es una muestra más de la insostenibilidad de nuestra dependencia de los combustibles fósiles". "Se trata de una zona especialmente sensible, por lo que pedimos una rápida actuación de las autoridades para evitar daños al medio marino y una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente", ha recalcado.

La ONG ha explicado que el área afectada es de "gran profundidad" y que cuenta con arrecifes de esponjas piedra "muy poco habituales" documentados por la propia ONG, así como bosques de gorgonias entremezclados con corales. Según ha dicho, la zona forma parte de la ruta migratoria de muchas especies y en ella aún pueden hallarse cetáceos como el delfín listado, calderones e incluso algunos rorcuales que aún estén realizando su migración.

A su vez, el área también es de especial importancia para el tiburón peregrino, una especie categorizada como En Peligro en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que ahora se halla en estos fondos marinos. Asimismo, es una zona de interés para especies comerciales como gamba roja, carabinero, camarón soldado, congrio y brótola.

Oceana ha advertido que todas estas especies y ecosistemas podrían verse dañados en caso de producirse un vertido, que también podría afectar a las comunidades locales, la pesca y otros negocios de la zona. En este sentido, la organización continuará monitorizando la evolución de la situación y permanecerá a disposición de las autoridades locales y nacionales para aportar datos sobre los valores ecológicos del área.

EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, "UN GRAN PELIGRO"

Por otro lado, Greenpeace ha descrito la situación como "muy preocupante" y, en la misma línea que las otras dos ONG, ha señalado que está evaluando la evolución del accidente y sus posibles consecuencias en el medio marino ya que "se trata de una zona de particular vulnerabilidad ecológica, confluencia entre el canal de Ibiza y el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo".

En este ámbito, ha advertido que cualquier potencial vertido, con la componente norte del viento actual, podría alcanzar rápidamente las costas de Ibiza. Asimismo, ha puesto el foco en cómo el contenido del buque, de hidrocarburos ligeros, se evapora en un mayor porcentaje en las primeras 24 horas.

"Es preocupante por su rápida dispersión y su facilidad de mezcla en los primeros metros del agua marina, y la contaminación que puede provocar en toda la cadena trófica, la posidonia y la mortalidad de fauna marina, pudiendo también afectar a los sectores de la pesca y el turismo y las desaladoras de la zona", ha avisado.

De manera más general, la ONG ha recordado que sigue apostando por la reducción de la fabricación y quema de los combustibles fósiles, tanto por motivos climáticos como de contaminación, y ha señalado que "el 40% del tráfico marino se dedica al transporte de combustibles fósiles", lo que a su juicio supone "un gran peligro para poder mitigar estos accidentes y en general, la crisis climática".