Ecologistas denuncia que sustituir libros de texto por tablets "multiplica por 80 las emisiones de CO2" de colegios

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha denunciado que la sustitución de libros de texto y material impreso por tablets multiplica por 80 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los colegios y por once su huella hídrica. Esta es la principal conclusión del informe 'Consecuencias ambientales de la digitalización escolar', que la ONG ha publicado este jueves en el marco de la campaña Escuela Saludable.

En líneas generales, la ONG señala que los 800.000 equipos electrónicos repartidos en los centros escolares de España entre 2021 y 2024 en el marco del programa Educa en Digital supusieron la emisión de 560.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Más allá de ello, denuncia que la política digitalizadora en los centros agrava el crecimiento del volumen de residuos electrónicos por su baja reciclabilidad y su nula biodegradación. Asimismo, conlleva un problema de consumo de agua.

En este marco, la organización ecologista ha reclamado la reformulación del concepto de competencia digital y que se prepare al alumnado para la sociedad tecnológica sin necesidad de convertirlos en usuarios digitales. Desde el punto de vista de uno de sus portavoces, "urge afrontar la desescalada digital en los centros educativos en base al criterio científico y a las recomendaciones de paneles de expertos y sociedades sanitarias".

"La digitalización escolar solo ha supuesto un quebranto de las capacidades de aprendizaje del alumnado y sus resultados académicos, así como de los problemas de salud y desarrollo ligados a su introducción precoz", ha recalcado.