Ecologistas exigen al Gobierno blindar el reparto justo de derechos de pesca de acuerdo con las directrices de la UE

Archivo - Mayoristas observan el bonito colocado en la lonja tras su recogida del mar, a 12 de agosto de 2022, en la lonja de Burela, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF han exigido este lunes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que el nuevo Real Decreto que está preparando para regular el sistema de reparto de oportunidades de pesca blinde el reparto justo de derechos de pesca de acuerdo con las directrices europeas.

Las organizaciones han valorado de forma positiva las directrices que la Comisión Europea publicó a finales de la última semana para ayudar a los países de la UE a apoyar a los pescadores artesanales y mejorar la transparencia en la asignación de oportunidades de pesca.

"Por primera vez, la institución insta de forma explícita a los Estados miembros a abandonar el criterio exclusivo de histórico de capturas y adoptar un sistema de reparto basado en criterios ambientales, sociales y económicos, tal como exige el Artículo 17 de la Política Pesquera Común", han celebrado.

Por ello, las ONG han reclamado a Agricultura que incorpore las recomentaciones de Bruselas "plenamente" al Real Decreto para asegurar una transición ecosocial justa, premiar las prácticas de menor impacto y garantizar un reparto más equilibrado entre flotas, sin olvidar la parte social (relevo generacional, incorporación de la mujer al sector y creación de empleo de calidad).