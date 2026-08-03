Ecologistas piden defender las directivas de Aves y Hábitats a través de la consulta pública de Bruselas

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han pedido a la ciudadanía "defender" las directivas de Aves y Hábitats una semana antes de que se cierre la consulta pública de la Unión Europea (UE) sobre su revisión, consulta que busca recabar la opinión de la ciudadanía y de los sectores implicados en la aplicación de estas normas.

En este sentido, las organizaciones ecologistas han exigido que el marco normativo vigente no se debilite, que se dote de financiación necesaria y que se cumpla de forma más eficaz por parte de los Estados miembros. Asimismo, han incidido en que una participación ciudadana informada es "clave" para garantizar que cualquier reforma legislativa "respeta el conocimiento científico y el derecho de todas las personas a disfrutar de un medioambiente sano".

Según han advertido, esta revisión podría suponer una reducción de las obligaciones y garantías que hoy en día deben cumplir las empresas, las administraciones y otros agentes para proteger la naturaleza. Además, han avisado de que esta consulta pública se ha lanzado "en medio de un proceso más amplio de revisión y desmantelamiento de la normativa europea de protección ambiental con la excusa de mejorar la competitividad y la simplificación burocrática".

"El problema no es solo el 'qué' se está revisando o el "para qué", sino también el 'cómo'. Hace unos meses, la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, calificó como un caso de mala administración la forma en que la Comisión Europea preparó los paquetes Ómnibus, por eludir las garantías habituales de transparencia, consulta pública y evaluación de impacto", han denunciado.

Los ecologistas han recalcado que las directivas Aves y Hábitat son "la piedra angular" de la política de biodiversidad de la UE y que protegen "la biodiversidad más valiosa y amenazada". Según han dicho, su modificación "pondría en juego la protección de hábitat y especies que es fundamental para mantener unos ecosistemas saludables, que son la base sobre la que se sustenta la sociedad y la economía".

Asimismo, han recordado que la Comisión Europea ya realizó una evaluación de estas directivas hace poco más de una década y concluyó con que eran "adecuadas para la finalidad que perseguían" y que lo necesario era mejorar su aplicación práctica, "algo que sigue estando vigente en la actualidad". Las organizaciones ecologistas han indicado que la Unión Europea (UE) ha construido gracias a estas directivas "un verdadero patrimonio natural común: la red Natura 2000, la mayor red coordinada y en gran parte conectada de espacios protegidos del mundo".

De manera más general, han insistido en que las actuales leyes ambientales de la UE se basan en décadas de evidencia científica y que cuando han sido bien aplicadas por los Estados miembro y se ha contado con la necesaria financiación "han demostrado su eficacia a la hora de proteger los ecosistemas y la salud pública".

"En el caso de España, como ejemplo, el lince, el oso pardo y el águila imperial son tres casos de éxito paradigmáticos que ilustran por qué desmantelar este marco en la UE pondría en riesgo nuestras especies de fauna más emblemáticas", han incidido.

Por último, han recordado a la Comisión que se comprometió a aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para detener la pérdida de biodiversidad en 2030 como parte del Convenio de Diversidad Biológica. "En lugar de debilitar las Directivas de Aves y Hábitat, deberían reforzar su aplicación facilitando la necesaria financiación", han recalcado.