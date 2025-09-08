Ecologistas piden que el pacto climático incluya la reducción de emisiones de metano

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

'ECODES', 'Ecologistas en Acción', 'Greenpeace', 'Fundación Renovables' y 'Mighty Earth' han presentado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, su propuesta para que el Pacto de Estado frente a la emergencia climática que impulsa el Gobierno incluya un plan de reducción de emisiones de metano asociadas a los sectores agropecuario, residuos y energético.

En este sentido, señala que si se quiere que el 'Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática' sea "creíble", debe incluir también un conjunto de medidas eficaces de mitigación, es decir, de reducción de las emisiones de todos los gases de efecto invernaderos, incluido el metano.

"Valoramos positivamente que el secretario de Estado de Medio Ambiente haya reconocido la necesidad de reducir las emisiones de metano y que deba hacerse actuando de manera intersectorial lo que requiere un compromiso de trabajo y cooperación entre diversos ministerios. Lo que se necesita es la voluntad política para pasar de las palabras a los hechos", han añadido.

Las ONG recuerdan que, de acuerdo con datos de la NASA, las emisiones de metano son responsables del 25% del calentamiento global. En este sentido, recalcan que el metano es un gas de efecto invernadero (GEI) casi 80 veces "más potente" que el dióxido de carbono en un periodo de 20 años, y 27 veces más en uno de 100 años.

En concreto, indican que por su "elevado potencial" de calentamiento global a 20 años, la reducción a corto plazo de las emisiones de metano antropogénico desempeña un papel "fundamental" en las medidas de mitigación del cambio climático, ya que ello permitiría ganar un tiempo "vital" en la lucha contra este problema.

En el caso de España, indican que el metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante, con un 18,62% de las emisiones netas totales, sólo después del CO2 (74,90%).

Ecologistas en Acción lamento que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el ministerio responsable de cumplir con los objetivos propuestos por España de reducción de gases de efecto invernadero, pero "hasta la fecha no ha propuesto ningún plan intersectorial para reducir las emisiones de metano".

"Pese a la significativa contribución del metano al conjunto de las emisiones españolas de GEI, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) pasa de puntillas sobre esta cuestión y no plantea ningún objetivo de reducción de estas emisiones ni global ni por sectores emisores", añaden las organizaciones ecologistas.