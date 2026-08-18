La economía europea sufrirá un impacto moderado por la sequía y las temperaturas récord de este verano, según AllianzGI

Archivo - El pantano de Santa Fe seco, en el parque natural del Montseny, a 19 de septiembre de 2023, en Fogás de Monclús, Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La economía europea sufrirá un impacto moderado y con cierto desfase sobre la actividad más que un 'shock' brusco por la sequía y las temperaturas récord de este verano, de acuerdo con las previsiones publicadas este martes por AllianzGI.

"Las estimaciones actuales apuntan a un efecto de alrededor del 0,1%-0,4% sobre el PIB alemán del tercer trimestre, mientras que el Instituto de Kiel sitúa el impacto entre el 0,1% y el 0,2%, equivalente a entre 1.000 y 2.000 millones de euros", ha explicado el economista jefe de la compañía, Christian Schulz, y la responsable de Stewardship, Antje Stobbe.

A juicio de Schulz y Stobbe, hay factores que pueden "amortiguar" el impacto de estos fenómenos, como, entre otras cosas, el hecho de que las empresas han reforzado su resiliencia desde los episodios de 2018 y 2022. A su juicio, es probable que las pérdidas acaben recuperándose. Sin embargo, han apuntado a que las implicaciones sobre la inflación podrían ser más importantes para la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Por esta parte, han señalado que la sequía tiende a presionar al alza los precios de los alimentos y la energía en Europa. En este último caso, el efecto se produce por la menor generación nuclear e hidroeléctrica cuando los ríos bajan de nivel y aumenta la temperatura del agua, incluso aunque el impacto sobre el crecimiento sea negativo.

"Dado que un BCE de tono restrictivo probablemente sea más sensible a los riesgos alcistas para los precios que a un impacto moderado sobre el crecimiento, este episodio refuerza, en conjunto, el argumento a favor de dos subidas adicionales de tipos por parte del BCE este año", han explicado.

Más allá de ello, los representantes de AllianzGI han avanzado que a medida que las sequías y los periodos de bajo caudal sean más frecuentes e intensos en Europa , las compañías situadas en zonas expuestas podrían enfrentarse a interrupciones recurrentes de su actividad. Por ejemplo, por pérdidas de producción, mayores costes logísticos y energéticos o activos infrautilizados.

"Aunque las pérdidas a corto plazo puedan recuperarse, estos episodios pueden dejar huella en las decisiones de inversión. Para los inversores, resulta cada vez más importante evaluar hasta qué punto las compañías son capaces de anticipar, absorber y adaptarse a este tipo de shocks", han advertido.