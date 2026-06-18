Educación convoca el concurso nacional 'Una Constitución para todos' con premios de hasta 4.500 euros

Archivo - Un ejemplar de la Constitución Española, en el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, a 4 de diciembre de 2021, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, situadas en el Convento de San Gil - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado el concurso nacional 'Una Constitución para todos. España en Democracia y Libertad' para 2026, dirigido al alumnado para fomentar el conocimiento y la valoración de la Constitución Española.

Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), el certamen busca reconocer trabajos que promuevan la comprensión de la Carta Magna como norma fundamental del Estado, así como la defensa de los valores democráticos, los derechos y las libertades, y el rechazo a cualquier forma de autoritarismo.

El concurso se estructura en cuatro modalidades en función del nivel educativo, desde Primaria hasta Bachillerato, Formación Profesional y otras enseñanzas, y contempla distintos formatos como narración, ensayo, creación plástica o producciones audiovisuales.

Se concederá un único premio por modalidad y formato, con una dotación en especie de hasta 1.500 euros para trabajos individuales y de hasta 4.500 euros en el caso de trabajos en grupo. En total, se destinarán 36.000 euros a premios.

Además, el Ministerio financiará, con un máximo de 55.000 euros adicionales, los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los alumnos premiados y sus acompañantes para asistir al acto de entrega. La financiación global del concurso asciende a 91.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de octubre de 2026 a las 15.00 horas.