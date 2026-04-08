Los efectos del cambio climático persisten incluso en los tataranietos

Archivo - Las ovejas sufren las consecuencias de la ausencia de agua en el embalse de Guadalteba a causa de la extrema sequía , a 3 de febrero de 2024 en Málaga, Andalucía, (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cambios en el desarrollo animal inducidos por el cambio climático persisten durante generaciones después del evento inicial; de hecho, es probable que los efectos cada vez mayores del cambio climático aceleren, en efecto, la evolución. Así se desprende de un nuevo artículo de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) publicado en la revista 'Molecular Biology and Evolution' por Oxford University Press.

Las temperaturas en la Tierra están aumentando debido al cambio climático antropogénico, lo que representa un desafío evolutivo para muchas poblaciones. Las temperaturas promedio más altas y eventos más extremos, como las olas de calor, darán lugar a eventos estresantes cada vez más frecuentes que pueden funcionar como poderosos impulsores evolutivos.

Así, investigaciones recientes sugieren que las interacciones entre las secuencias de ADN y la regulación genética podrían vincular la adaptación ambiental con una evolución rápida. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo interactúan estos procesos en contextos genéticos naturales.

Los investigadores realizaron experimentos de laboratorio para medir la expresión génica y las respuestas de regulación génica al choque térmico en moscas de la fruta hembra recolectadas en España y Finlandia (para evaluar las respuestas en climas áridos y fríos), sus asociaciones con la variación poblacional y los cambios relacionados con la aptitud, incluyendo la viabilidad y el tiempo de desarrollo de la descendencia. También midieron las mismas características generaciones después para explorar la herencia transgeneracional.

A su vez, los científicos hallaron fuertes respuestas de expresión génica al choque térmico tanto en las poblaciones áridas como en las frías, pero estas respuestas estaban menos reguladas en la población fría.

El choque térmico afectó negativamente la viabilidad y el desarrollo de la cohorte inicial de crías (huevos puestos dentro de los dos días posteriores al choque térmico) en ambas poblaciones, pero en la población árida, las cohortes de crías posteriores (huevos puestos más de dos días después del choque térmico) se desarrollaron más rápido que los controles, lo que indica una respuesta fisiológica potencialmente beneficiosa.

Algunos efectos del choque térmico sobre la expresión génica persistieron tras tres generaciones, especialmente en la población árida, donde importantes genes reguladores mostraron una expresión génica similar entre generaciones.

Además, en la población árida, los descendientes de las moscas sometidas a choque térmico continuaron desarrollándose más rápidamente que los descendientes de los controles, lo que indica que las respuestas fisiológicas beneficiosas se transmitieron a la descendencia de generaciones posteriores.

Este resultado, junto con la detección de variantes genéticas en la población árida asociadas con cambios en la expresión génica, proporciona pistas importantes sobre cómo el estrés puede afectar el proceso evolutivo.

"Los efectos transgeneracionales en la expresión génica y el tiempo de desarrollo que observamos demuestran que el estrés no solo podría seleccionar moscas mejor adaptadas, sino que también podría facilitar la evolución", apuntan los investigadores.

"Comprender por qué algunas variantes pueden responder mejor transgeneracionalmente que otras podría ser importante para identificar poblaciones en riesgo a medida que el clima de la Tierra continúa cambiando", concluyen los expertos.