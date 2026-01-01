Elena, Coral, Erik y María, los primeros bebés nacidos en España al compás de las campanadas de 2026

Coral, la primera bebé nacida en Galicia en 2026 - SERGAS

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Elena, Coral, Erik y María han sido los primeros bebés nacidos en España en 2026 en diferentes hospitales del país, los cuatro a las 00.00 horas de este jueves, mientras sonaban las campanadas que daban la bienvenida a este nuevo año.

Concretamente, Elena Cortina Gistau ha llegado al mundo unos segundos después de las 00.00 horas de este 1 de enero en el Hospital de Barbastro (Huesca). La pequeña ha pesado 3.250 gramos y mide 48,1 centímetros, ha informado el Gobierno de Aragón.

Al mismo tiempo, a casi 900 kilómetros ha nacido en Ourense Coral Conde Cid. Según ha informado el Sergas, el nacimiento tuvo lugar en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense a las 00.00 horas. Coral pesó 2,900 kilos y es hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde.

Por su parte, Erik y María han llegado al mundo exactamente a las 00.00 horas. En el Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) vio la luz Erik, primer hijo de Diego y María, vecinos de Alcázar de San Juan. El parto se practicó por cesárea y el pequeño pesó 3,9 kilogramos y midió 51,5 centímetros.

De forma simultánea, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real llegó al mundo María, primera hija de María Isabel y Julián, que pesó 3,610 kilogramos y midió 51,5 centímetros, también mediante cesárea, ha informado la Junta de Castilla-La Mancha en un comunicado.

TRAS LAS UVAS

Justo después de las uvas, a las 00.01 horas ha nacido Cloe, en este caso en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Cloe es la primogénita de la familia formada por sus padres, María José y Francisco Javier, que viven en la capital onubense, según ha informado la Junta en un comunicado en el que precisa que la pequeña ha pesado 3.250 gramos y ha medido 49 centímetros al nacer.

También pasada la medianoche, concretamente a las 00.04 horas, ha llegado al mundo Nel, que nació en el Hospital Valdecilla, en Santander. Ha pesado 3,535 kilos y es el primer hijo de Eva Bueno, vecina de Torrelavega. Ha venido al mundo tras un parto eutócico normal, ha informado el Gobierno regional.

Por otro lado, el primer bebé nacido en Euskadi en 2026 ha sido una niña, Ailany, que ha nacido a las 0.29 horas en el hospital de Basurto en Vizcaya, según ha informado el Servicio vasco de Salud, Osakidetza.

En el Principado de Asturias, el primer bebé de 2026 ha sido Mía Adhara, una niña de 3,035 kilos que nació a las 00.36 horas de este 1 de enero en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo.

En Castilla y León, el primer bebé nacido es una niña que ha pesado 3.350 gramos, según han informado a Europa Press fuentes sanitarias. La pequeña nació a las 0.37 horas en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Por su parte, Jandrel Xavier ha sido el primer bebé que ha nacido en Extremadura en 2026. Lo hizo a las 00.40 horas en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, localidad donde residen sus padres. Ha pesado 2.600 kilos.

Por otra parte, el primer bebé nacido este nuevo año 2026 en los hospitales públicos de Baleares se llama Olivia Sánchez Salazar y ha venido al mundo a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases. Según han informado desde el Servicio de Salud y el Hospital Son Espases, la pequeña Olivia ha pesado 2.580 gramos.

MÁS TARDÍOS ESTE AÑO EN MADRID, NAVARRA Y LA RIOJA

En la Comunidad de Madrid han esperado hasta la 01.10 horas para celebrar el primer alumbramiento. El bebé se llama Santiago y ha nacido en el Hospital Universitario Infanta Leonor, situado en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid capital. Ha pesado 3,180 kilos al nacer y tanto él como su madre se encuentran en buen estado de salud, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Un minuto después ha llegado al mundo Paulina en el Hospital San Pedro de Logroño. La niña, que ha nacido por cesárea, ha pesado 2,990 kilos y ha medido 48 centímetros. Ambos, madre e hija, "se encuentran bien", ha informado el Gobierno riojano.

En la cercana Navarra, una niña que se llamará Salomé ha sido la primera persona que ha nacido en 2026 en sus hospitales públicos. El alumbramiento ha ocurrido a las 2.23 horas en el Área Materno Infantil del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Tanto la niña como la madre se encuentran en buen estado tras el parto, según han informado el Gobierno foral. Salomé es hija de Jesús Bindang e Isabel Nchama Ncogo.