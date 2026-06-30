Embajadores españoles del Pacto Climático viajan mañana a Bruselas para reforzar el diálogo entre ciudadanos y la UE

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La bandera de la Unión Europea, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 03/12/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de embajadores españoles del Pacto Climático Europeo realizará desde mañana y hasta el viernes una visita institucional a Bruselas (Bélgica) para "reforzar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones europeas" y "trasladar las principales inquietudes sociales en torno a la transición ecológica", según ha informado este martes la propia delegación.

La visita parte de una iniciativa de los propios embajadores y la delegación ha sido invitada a Bruselas por el eurodiputado socialista César Luena. Durante la misma, los miembros de la delegación pondrán el foco en "la necesidad de mantener una acción climática ambiciosa, justa e inclusiva, así como en la defensa de los valores democráticos, los derechos fundamentales y la lucha contra fenómenos crecientes como la desinformación, el negacionismo climático y la polarización social".

Como parte central de la visita, presentarán ante eurodiputados de los principales grupos políticos una Carta Abierta firmada por más de 50 Embajadores españoles, en la que se hace un llamamiento a reforzar el compromiso climático europeo "garantizando que nadie quede atrás en la transición ecológica".

Los embajadores participarán mañana en la Cumbre Verde organizada por César Luena, que contará con la asistencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; y la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, entre otros. Pasado, mantendrán reuniones con eurodiputados de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo, incluyendo S&D, Partido Popular Europeo (EPP) y, potencialmente, Los Verdes/Alianza Libre Europea.

Al margen de Luena, hablarán con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons (EPP); la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo (EPP); el vicepresidente de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda (Verdes/ALE), Vicent Marzà; y Jaume Asens, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Verdes/ALE). Por último, el día tres mantendrán un encuentro institucional en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (UE).