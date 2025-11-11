Los embalses almacenan 28.786 hm3 y están al 51,4%, 6,7 puntos más que la media de la última década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 28.786 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 51,4% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone 38 hm3 más que la semana pasada, es decir, el 0,1% de la capacidad total actual de los embalses.

En comparación, los embalses están prácticamente al mismo nivel que el año pasado --cuando la reserva hídrica estaba al 51,6% con 28.952 hm3-- y 6,7 puntos por encima de la media de la última década para estas fechas --cuando los embalses estaban al 44,7% con 25.976 hm3.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en San Sebatián - Donostia, donde se han registrado 32,7 litros por metro cuadrado (l/m2). Además, la vertiente atlántica está al 52% mientras que la mediterránea se encuentra al 49,2%.

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (65,8%), el Cantábrico Occidental (55,5%), el Miño-Sil (54,5%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (51,9%), el Tajo (56,2%), el Guadiana (57,5%), el Tinto, Odiel y Piedras (63,8%), el Ebro (52,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo del 50% están Galicia Costa (47,1%), Guadalete-Barbate (40,8%), el Guadalquivir (41,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,6%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 19,7% de su capacidad.