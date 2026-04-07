Los embalses almacenan 46.821 hm3 y están al 83,5% de su capacidad, casi 10 puntos más que hace un año

Archivo - Orilla del embalse de Pedrezuela , a 18 de febrero de 2022, en Guadalix de la Sierra, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 46.821 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 83,5% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana ha aumentado en 132 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,2% de su capacidad total.

En comparación, los embalses están 9,8 puntos por encima que el año pasado en estas mismas fechas, cuando almacenaban 41.347 hm3. La diferencia es aún mayor cuando se comparan las cifras con la media de los últimos diez años para esta semana, cuando la reserva hídrica estaba 22,5 puntos por debajo del nivel actual y tenía 34.205 hm3.

En los últimos siete días, las precipitaciones han sido muy escasas en toda España. La máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 20,9 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 85,4% con 36.235 hm3, mientras que la mediterránea se encuentra al 77,6% con 10.586 hm3.

Las Cuencas internas del País Vasco siguen coronando la lista y están al 100%. Tras ellas, hay tres al 90% o por encima: el Cantábrico Oriental (94,5%), Guadalete-Barbate (90,7%) y las Cuencas internas de Cataluña (90%).

Un total de nueve cuencas superan el 80%: Tinto, Odiel y Piedras (89,5%), Galicia Costa (89%), Miño-Sil (88,2%), el Duero (87%), el Cantábrico Occidental (86,7%), el Guadiana (86,7%), el Guadalquivir (86,3%), el Ebro (83,6%) y el Tajo (80,8%). En último lugar están la Cuenca Mediterránea Andaluza al 76,1%, el Júcar al 67,8% y el Segura al 55,4%.