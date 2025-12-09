Los embalses se encuentran al 54,5% de su capacidad, 8,3 puntos más que la media del último año

Archivo - Vista del embalse de Alcántara, a 19 de marzo de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 30.559 hectómetros cúbicos (hm3), es decir, está al 54,5% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En comparación, esto supone 8,3 puntos más que la media de la última década, cuando a estas alturas del año ha almacenado 25.905 hm3; y 3,2 puntos más que en 2024, cuando tenía 28.764 hm3.

La vertiente atlántica almacena 23.541 hm3 y está al 55,5%. En paralelo, la mediterránea tiene 7.018 hm3 y almacena 51,4%. Durante esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) con 117,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (75,3%), el Cantábrico Occidental (68,6%), el Miño-Sil (62,6%), Galicia Costa (72,7%), las Cuencas internas del País Vasco (81%), el Duero (56,4%), el Tajo (58,4%), el Guadiana (58,2%), el Tinto, Odiel y Piedras (72,9%), el Ebro (56%) y las Cuencas internas de Cataluña (70,6%).

Por debajo del 50% está Guadalete-Barbate (42,1%), el Guadalquivir (44,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,8%), el Júcar (49,9%) y el Segura (22%). De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), publicado el día 7, señala que la cuenca tiene 252 hm3 y está al 22% de su capacidad. En comparación, el año pasado almacenaba 242 hm3 y estaba al 21%.